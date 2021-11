City-stjerne med stikk mot supertrioen til PSG: – Vi kunne ikke spilt slik

Manchester City sikret seg førsteplassen i gruppe A med 2-1 over Paris Saint-Germaint, og de lyseblå kjørte til tider over de franske gjestene på Etihad.



Stjernetrioen Messi, Mbappe og Neymar var svært anonyme i Manchester, og flere la merke til at angrepsrekken heller ikke ga det franske forsvaret noe særlig med hjelp.



– Vi ser at trioen i angrep blir stående på topp store deler av kampen, tror du dere kunne spilt slik?



– Jeg tror ikke det, nøkkelen til vår suksess er at alle sammen løper som ville dyr og gir alt de har. Det er grunnen til at vi oppnår en seier som i kveld, konstaterer Oleksandr Zinchenko til TV 2.

Klare for sluttspill

PSG kom best i gang på Etihad, etter at Kylian Mbappé snek inn ledermålet like etter pause, men scoringer fra Raheem Sterling og Gabriel Jesus sørget for tre poeng og gruppeseier for City.



Det franske storlaget er allikevel klare for åttedels-finalene, og trener Mauricio Pochettino var fornøyd med avansement etter kampslutt.



– Et lag som Manchester City er alltid en vanskelig oppgave. Vi slo dem på hjemmebane, og tapte her i dag. Slik er det av og til. Det er mange ting vi må bli bedre på, men vi må bare ta steg for steg, sa en fattet Pochettino.