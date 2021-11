Kjempefiasko for Haalands Dortmund – ute av Champions League

Sporting CP-Borussia Dortmund 3-1

Se Emre Can bli utvist i videovinduet øverst!

Nå tror TV 2s ekspert at man har sett det siste av Erling Braut Haaland i Dortmund-drakt i Champions League.

Se sammendraget fra kampen her!

– Det kan det fort være. Det tror jeg faktisk. Han kommer nok til å fortsette å banke inn mål på bestilling. Jeg tror det skjer noe med ham neste år, sier TV 2s ekspert Erik Huseklepp.

Ryktene om en overgang florerte forrige sommer, men Dortmund klarte å beholde juvelen sin.

Neste sommer er det ventet at de fleste storklubbene vil forsøke seg. Det har blitt spekulert i om nordmannen har en klausul i kontrakten, som gjør at tyskerne er nødt til å takke ja til et bud på 75 millioner euro. Disse opplysningene er aldri blitt bekreftet av klubben selv.

Utklassing

Tyskerne fikk juling da de gjestet Portugal onsdag. Allerede til pause virket mye å være over for Borussia Dortmund, som lå under 2-0.

Kampen endte til slutt 3-1 til portugiserne og Dortmund må dermed spille Europa League til våren.

– Det er kjempeskuffende. De har gjort det ganske bra i Bundesliga, men her har det gått fullstendig skeis, sier Erik Thorstvedt.

Da flere spillere barket sammen i andre omgang og Emre Can ble utvist, tok skadde Erling Braut Haaland opp telefonen.

– Hva gjorde Emre? Jeg så ingenting, skrev jærbuen på Twitter.

Reprisen viste Sporting-spilleren var sent inne i en duell mot tyskeren, og det kunne se ut som om at Can slo etter Sporting-spilleren. Det var likevel umulig å se på TV-bildene om Can traff ham.

Foto: Twitter.

– De fikk Mats Hummels utvist forrige kamp og Emre Can i dag. De gjør det vanskelig for seg selv, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Tweeten lå ute i rundt ti minutter før Jærbuen valgte å slette den. Dortmund kan fortsatt ende med like mange poeng som Sporting, men vil havne bak dem ettersom portugiserne slår dem på innbyrdes oppgjør.

TILSKUER: Den siste måneden har Haaland måtte se klubben sin fra tribuneplass. Foto: Ina Fassbender

Europa League neste stopp

Pedro Goncalves scoret to av målene til Sporting, mens Pedro Porro scoret portugisernes siste mål. Donyell Malen scoret Dortmunds trøstemål.

– Det var veldig viktig å stå sammen. Vi scoret to mål i første omgang, og det var veldig viktig. Vi visste at de er et godt lag og at de ville presse på for et resultat, men vi forsvarte oss veldig bra, sier Sporting-stopper Sebastián Coates.

Haaland ble toppscorer i Champions League forrige sesong med ti mål, men har denne sesongen fått turneringen i stor grad spolert av skader.

Seks poeng på fem kamper er fasit for Dortmund. Så spørs det om en skadefri Haaland hadde sørget for flere mål og poeng. Det får man aldri svaret på.