Stjernen deler hjerteskjærende nyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Superstjernen Jessie J (33) avslører via sin Instagram at hun har vært gravid. I samme innlegg deler hun den hjerteskjærende nyheten.

Onsdag deler artist Jessica Ellen Cornish, bedre kjent under artistnavnet Jessie J, en lang tekst på sin Instagram.

Jessie J er en av verdens mest kjente popartister. Foto: Mark Von Holden/AP

I innlegget forteller popstjernen at hun har vært gravid, men at hun nå har gjennomgått en spontanabort.

Ikke lenger noe hjerteslag

«I går ettermiddag gruet jeg meg til tanken på å komme meg gjennom konserten uten å bryte sammen... Etter å ha gått til min tredje ultralyd og blitt fortalt at det ikke lenger var hjerteslag», skriver hun innledningsvis.

«Jeg føler at jeg ikke har kontroll over følelsene mine. Det kan hende at jeg angrer på at jeg postet dette. Det kan hende jeg ikke gjør det. Jeg vet faktisk ikke», skriver hun videre.

Før nå var det ingen som var klar over at superstjernen var gravid.

Valgte å få et barn alene

Popstjernen deler også at hun valgte å bli gravid på egenhånd.

«Jeg bestemte meg for å få en baby alene. Fordi det er alt jeg noen gang har ønsket meg og livet er kort. Å bli gravid var et mirakel i seg selv og en opplevelse jeg aldri vil glemme , og jeg vet at jeg kommer til å få igjen», skriver hun.

33-åringen var i et forhold med Hollywood-skuespilleren Channing Tatum i to år. Forholdet tok slutt i fjor. Etter dette var hun sammen med danseren Max Pham Nguyen, men nyheten om brudd kom tidligere i år.

EKSKJÆRESTE: Jessie J datet Channing Tatum i to år før forholdet tok slutt.) Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP

Stjernen spiller konsert i Los Angeles i kveld, noe hun forteller at hun ønsker å gjøre for å hjelpe seg selv gjennom den triste nyheten.

«Jeg er fortsatt i sjokk, tristheten er overveldende. Men jeg vet at jeg er sterk, og jeg vet at jeg kommer til å klare meg», skriver hun.