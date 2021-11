Markerer ettårsdagen for Maradonas bortgang: – Han døde altfor tidlig

Napoli og Maradona er en symbiose så tett at det er umulig å bevege seg rundt i byen uten å støte på bilder, veggmalerier eller små improviserte altertavler der den argentinske fotballspilleren hylles som en guddommelighet.

«Alle» i Napoli har en historie å fortelle om Maradona.

De går aldri lei av å snakke om han, og dem som opplevde storhetstiden på 80-tallet blir rørt når de mimrer tilbake til storhetstiden da fotballens Gud sørget for en fotballfest som aldri tok slutt i Napoli.

Knallharde forhandlinger

TV 2 har fått audiens hos han som sørget for å få Diego Armando Maradona til Napoli: Corrado Ferlaino - den mest suksessfulle presidenten i Napoli fotballklubbs historie, takket være en av Europas mest myteomspunnede overganger da Maradona gikk fra Barcelona til Napoli i 1984.

Ferlaino er blitt 90 år gammel nå, men formen er upåklagelig.

– Forhandlingene for å få Maradona til Napoli var knallharde, forteller han.

– Hele 40 dager tok det før Barcelona endelig gikk med på å gi han fra seg. Summen var svimlende, men han var verdt hver eneste lire, slår Ferlaino fast med et lurt smil om munnen.

HØYT ELSKET: «Alle» i Napoli har en historie å fortelle om Maradona.

– I Sør-Italia hadde vi aldri vunnet noe, og takket være Maradona ble vi seriemestere to ganger. Vi presenterte han på Stadio San Paolo 5. juli i 1984, foran 80.000 napolitanske tilskuere. De elsket ham fra første stund, fortsetter han.

Ferlaino minnes Maradona som en komplett spiller.

– Først og fremst hadde han en guddommelig venstrefot, men han scoret mål også med hodet enda han var liten av vekst, han var et kreativt geni med ballen, løp utrolig raskt og lekte med ballen på en måte jeg aldri har sett noen annen fotballspiller gjøre, sier han.

– Han kom fra fattige kår, og følte seg hjemme i Napoli, som ikke er en rik by. Han var en enkel mann av folket og lojaliteten hans lå alltid hos dem som var nederst på rangstigen. Dessverre fikk han problemer med misbruk, en tragedie som ødela både fotballkarrieren og hans private liv. Han som ble hyllet og elsket av massene, han som skapte glede for millioner døde altfor tidlig og han døde ensom og alene. Det er forferdelig trist, sier den aldrende legenden mens han slår ut med armene i en melankolsk gest.

Tidligere Napoli-president Corrado Ferlaino (t.h.) var mannen som fikk Diego Maradona til Italia. Her sammen med TV 2s reporter Elisabeth Knapstad Angioni.

– Egentlig en sky person

Antonio Corbo er også fra Napoli. Han er en av Italias mest kjente og meritterte sportsjournalister, og han er en av få journalister som virkelig fikk følge fotballstjernen tett gjennom hele karrieren.

EVIG KJÆRLIGHET: Diego Maradona døde 25. november 2020.

– Maradona var egentlig en sky person, han ville så gjerne ha et privatliv og kunne ikke fordra at alle skulle ta på han hele tiden, forteller han til TV 2 da vi møter ham i Napoli.

– Jeg reiste med Maradona i privatflyet hans til Oslo i 1986 da Norge møtte det argentinske landslaget på hjemmebane, forteller han.

– Maradona var lykkelig og fornøyd da, husker jeg. I Norge ble han møtt med respekt uten at folk trengte seg på. Det var sånn han likte det, så det ble en positiv opplevelse, minnes journalisten.

Corbo forteller at alle ville i Napoli ville ha en bit av Maradona.

– Han kunne ikke gå i fred noe sted» forteller Antonio.

– Jeg husker han sa til meg en gang: «Jeg drømmer om å kunne gå rundt i denne vakre byen i fred og ro, som en vanlig mann, men det er umulig.».

– Det endte med at Maradona gikk ut bare om natten, fortsetter Corbo.

– Napoli er en vakker by, men en farlig by og Maradona fikk venner og bekjentskaper i nattelivet som ble en katastrofe for han som menneske. Camorraens menn ville smykke seg med vennskapet med fotballstjernen og serverte champagne i strie strømmer og kokain. Han ble misbruker og ødela karrieren sin, men folket i Napoli tilgir Maradona hva som helst. Han er og blir deres største helt, ingen har gitt mer glede til Napoli sin befolkning enn han, sier Corbo.

FULGTE MARADONA: Sportsjournalisten Antonio Corbo.

Byen gjør seg klar til å markere ettårsdagen for Maradonas bortgang. Det er satt opp små altere rundt hvert gatehjørne. Foran fotballstadionet som nå har fått navnet Stadio Diego Armando Maradona skal det avdukes en statue av fotballspilleren på ettårsdagen for hans bortgang.

TV 2 treffer en delegasjon av Boca Juniors-tilhengere som er reist helt fra Argentina til Napoli for å hylle verdens største fotballegende.

– Hvordan vil du beskrive Napolis forhold til Maradona?

– Amore eterno, svarer han uten å blunke – «evig kjærlighet».