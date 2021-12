Camilla (25) ga sjefen «aha-opplevelse» på jobbintervjuet: – Det brant seg fast

– Unge kvinner må ikke tenke at man er ferdig med fotballen hvis man ikke lykkes som toppidrettsutøver. Det finnes så mange ulike roller man kan jobbe med innenfor fotballen, sier Johansen.

Hun har vært den yngste markedssjefen i norsk toppfotball i snart ett år. Selv spilte hun kun fotball fra hun var åtte til ti år, men lidenskapen for sporten har alltid vært stor.

TV 2 var til stede da Johansen i NFF-regi nylig holdt foredrag for 400 jenter i alderen 13-19 år – aldersgruppen der flest kvinner sier takk, farvel - og bryter båndet med fotballklubben sin.

– Vil ufarliggjøre det

Det er nettopp disse Camilla og Norges Fotballforbund nå tar grep for å beholde. Hvordan?

KONTORET: Camilla Johansen fant sin vei inn i fotballen. Nå vil hun inspirere andre. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gjennom å gjøre tenåringene klare over hvilke andre roller og muligheter som finnes i fotballen.

– Det viktigste er å få frem at man ikke må bli toppfotballspiller for å jobbe med det man elsker. Man kan jobbe som leder, trener, dommer.. Det finnes så mange muligheter, sier Johansen, og fortsetter:

– Og så er det viktig for meg å si at det ikke er farlig å være ung. Jeg vil ufarliggjøre det. Man kan få ganske kule stillinger og være en leder, selv om man er ung, sier hun.

Det var i februar den da 24 år gamle Johansen danket ut flere rutinerte konkurrenter i kampen om å bli Groruds nye markedssjef. Gjennom og etter praksisperioden fra Norges Idrettshøgskole hadde hun allerede tilegnet seg verdifull erfaring som prosjektleder i Vålerenga Fotball Elite.

Hun hadde jobbet målrettet helt fra studiestart for å få jobbe med det hun elsker.

Jobbintervjuet

I intervjurundene var det spesielt én setning som virkelig ble husket i klubben:

– «Dere satser ungt på banen, så hvorfor ikke gjøre det i administrasjonen også?». Det var en setning som virkelig brant seg fast hos dem. Det sa dem i ettertid, også. Så da gikk de for det, da, humrer hun.

Klubbens hovedtrener, Johan Gjønnes Nilsen, kommer forbi midt i TV 2s intervju med Johansen.

27-åringen fra Kristiansand er selv den yngste hovedtreneren i norsk toppfotball.

HA TRO: Camilla sitter ukentlig i salgsmøter med folk som kunne vært foreldrene hennes. – Det er viktig å selv ha troen på at man er god nok og å stole på seg selv, forklarer hun. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er en tydelig strategi fra klubben om å utvikle spillere, trenere og ledere. Da gjelder det samme i administrasjonen, og vi er veldig heldige som har Camilla med oss, forklarer Gjønnes Nilsen.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan stadig flere av lederposisjonene i norske fotballklubber besittes av kvinner.

– Jeg har ikke fått kommentarer om at denne rollen ikke passer for meg, fordi jeg er ung eller kvinne. Tvers imot har jeg blitt møtt med respekt overalt innen fotballen. Det er flere og flere kvinner som får roller innen toppfotballen, så det er kult å se at det er blitt tatt steg, forklarer Johansen.

– Så kunne det selvsagt vært flere. Vi må bare vise at vi er like gode, hvem vi er, og rett og slett bare ta den plassen vi fortjener, forteller hun videre.

– Hva er drømmen din?

– Drømmen min er å bli leder for en stor organisasjon, og å kunne kombinere det med fotball. Jeg har alltid sagt at det hadde vært kult å jobbe for Chelsea, så får vi se om jeg får det til, avslutter hun smilende.