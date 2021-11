– Jeg har hatt en mistanke

Flere tusen nordmenn har det siste døgnet mottatt ulike tekstmeldinger som har til hensikt å plante et virus i så mange norske mobiltelefoner som mulig.

Ifølge Telenor, har selskapet stoppet rekordmange tekstmeldinger, men mange slipper igjennom.

OVERVÅKER 24/7: I Telenors sikkerhetssenter håndterer selskapet ulike former for angrep rettet mot mobil- og bredbåndsnett døgnet rundt. Foto: Jan Peter Lehne

I løpet av onsdagen har Telenor sitt spamfilter slått alle rekorder. Aldri har selskapet sett et lignende angrep. 385.000 tekstmeldinger med stort skadepotensiale er stanset i løpet av 24 timer, får TV 2 opplyst.

Mange blir ikke stanset.

Sent tirsdag kveld mottok Vidar Olsen en tekstmelding fra et norsk telefonnummer. Han klikket på den vedlagte linken.

Fikk melding i går

– Jeg fikk meldingen, klikket på den og ble etterhvert bedt om å installere voicemail, sier Olsen til TV 2.

Det erkjenner Olsen at han aldri skulle gjort.

EN AV MANGE: Vidar Olsen er én av mange nordmenn som er blitt offer for den siste store virusbølgen som har herjet det siste døgnet. Foto: Privat

Ved hjelp av viruset, som kriminelle håper at flest mulig nordmenn laster ned, kan de få tilgang til hans personlige opplysninger som kan misbrukes.

Dessuten sørger Olsen for, ved å laste ned viruset, at han selv bidrar til å intetanende spre tilsvarende tekstmeldinger til andre, som igjen kan laste ned den skadelige programvaren.

Telenor mener internasjonale kriminelle står bak angrepene.

I dag har disse sørget for at Olsen fikk flere titalls meldinger og anrop fra personer som er oppgitt som «blokkerte» på hans telefon.

Fikk mistanke

– Jeg fikk etter hvert mistanke om at det var noe som var galt, sier han når TV 2 ringer for å informere ham om at en TV 2-ansatt hadde fått tekstmelding sendt fra hans mobiltelefon.

Olsen får i dag ikke til å sende eller motta tekstmeldinger. Han måtte bruke e-post for å sende bilder til TV 2.

– I morgen skal jeg innom telebutikken og få nullstilt telefonen min.

Olsen har heldigvis backup av bilder og annet som ligger på telefonen.

– Er du overrasket over at du ble utsatt for et slikt angrep?

– Tja... det er i alle fall ikke bare meg som har problem.

– Har du lært noe?

– Jeg skal være litt mer forsiktig i fremtiden og sjekke litt bedre, ler Olsen som tar det hele med godt humør.

– Jeg hadde jo en mistanke om at det var noe, så det var fint å få en bekreftelse fra TV 2, sier Olsen.

Hvem sendte SMS til Olsen?

Vidar Olsen oppgir telefonnummeret som er oppgitt som avsender for tekstmeldingen han fikk tirsdag kveld. Det nummeret tilhører en mann bosatt på Østlandet.

AVSENDER: TV 2 får oppgitt hvilket telefonnummer som er avsender på denne meldingen som Vidar Olsen mottok. Foto: Privat

TV 2 ringer mannen.

– Jeg trodde først det var helt legitimt og trygt å laste ned denne oppdateringen på telefonen, sier Peder Maurstad.

Da Maurstad våknet i dag registrerte også han en haug med anrop fra blokkerte telefonnumre.

– En person ringte meg tidligere i dag og advarte om at jeg spydde ut spam, sier Maurstad som forteller at han blant annet mistet adgangen til egen mobilbank.

– Bør vært i forkant

– Kjæresten min spurte meg hvor tjukk det gikk an å være í hodet, sier Maurstad med et smil.

I dag var han i kontakt med mobil og IT-kjeden Mobit for å få hjelp.

– Jeg snakket med proffe folk, som kan dette. De sa at jeg må komme innom med telefonen i morgen.

Maurstad mener at teleoperatørene burde vært mer i forkant.

– Bankene er jo det. Dette er jo et spørsmål om hvor mye ressurser teleselskapene vil bruke på å beskytte meg og deg som brukere for å forhindre at slikt skjer, sier Maurstad.