USA: Tre menn kjent skyldig i drapet på Ahmaud Arbery

Juryen i rettssaken om drapet på Ahmaud Arbery i USA har kjent de tre tiltalte skyldig i drap.

Tre hvite menn sto tiltalt for drapet den svarte 25-åringen i Brunswick i den amerikanske delstaten Georgia i februar 2020.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet og som ble filmet av en av de tre tiltalte, gikk viralt på internett.

Ute på joggetur

Først to dager etter at videoen dukket opp, ble de nå dømte mennene pågrepet av politiet. Det var rundt tre måneder etter selve hendelsen.

Arbery var ute på sin daglige joggetur i Brunswick i den amerikanske delstaten Georgia da han ble skutt av bevæpnede menn.

Under rettssaken ble en video fra et kroppskamera fra en politimann spilt av. Der fikk retten se de dramatiske bildene av det som skjedde.

De tre domfelte forklarte under rettsaken at det i nabolaget der Arbery ble drept hadde vært en rekke innbrudd i forkant av drapet.

Skutt tre ganger

To av de dømte hadde fått øye på Arbery flere ganger i forkant av drapet, og de forklarte der at de fryktet Arbery selv var bevæpnet. De dro etter ham med våpen, og skal flere ganger ha ropt til ham at de ville snakke med ham.

De forklarte i retten at de forsøkte å stanse Arbery fram til politiet kom til stedet.

Totalt ble Arbery skutt tre ganger, og han døde på stedet.

Fornøyd Biden

President Joe Biden er fornøyd med drapsdommen mot tre hvite menn som drepte svarte Ahmaud Arbery, men sier USA har et stykke å gå mot likhet for loven.

– Drapet på Ahmaud Arbery – som verden ble vitne til gjennom video – er en fryktelig påminnelse om hvor langt vi må gå i kampen for raserettferdighet i dette landet, sier Biden i en uttalelse.

– Selv om kjennelsen viser at vårt rettsvesen gjør jobben sin, er ikke det alene nok.

– Min administrasjon vil fortsette på den harde jobben med å sikre at likhet for loven ikke bare er en frase prydet i stein over høyesterett, men en virkelighet for alle amerikanere, sier Biden.