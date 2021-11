Reagerer på vage tiltak: – Dårlig gjort overfor resten av Norges befolkning

Byrådsleder Raymond Johansen redegjorde onsdag ettermiddag for bystyret om korona-situasjonen i Oslo.

De siste 14 dagene er det registrert 5795 smittetilfeller i hovedstaden. Det siste døgnet er tallet 605.

Johansen kommer derfor med råd til Oslos befolkning om å bruke munnbind i kollektivtrafikken, på kjøpesentre og i taxi, samt å følge de generelle smittevernsrådene.

Dette er ikke nok, mener Høyres Anne Haabeth Rygg.

– Jeg er glad for at byråden endelig tar ordet i denne saken, vi har etterlyst det, smittetallene har jo økt mye de siste fem ukene, sier Rygg til TV 2.

Krever mer

Likevel mener hun det Johansen kommer med, er langt fra nok.

– Jeg ønsker meg noen enda tydeligere beskjeder rundt hva som skal til for at munnbindpåbud og koronapass skal innføres. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan innføre et munnbindpåbud. Jeg tror dette er noe folk ville akseptert, sier hun.

Det Rygg frykter, er at situasjonen i hovedstaden vil eskalere så mye at det blir nødvendig med en nedstengning av byen før jul.

– Jeg forstår man er glad for å kunne åpne byen, men denne vent-og-se-holdningen kan føre til at statsråden må gripe inn og innføre nasjonale tiltak som vil ramme alle i Norge, sier hun, og understreker at hun synes det er dårlig gjort overfor hele resten av Norges befolkning.

Bekymret for sykehusene

Rygg understreker at myndighetene til å innføre tiltak nå er lagt til kommunene – men at regjeringen kan måtte gripe inn dersom kommunene ikke gjør jobben sin.

– Da synes jeg det er arrogant av Oslo, som i enkelte bydeler har mye høyere smitte enn i for eksempel Tromsø og Bergen, å ikke innføre strengere tiltak. Det tror jeg folk ville akseptert, sier hun.

I tillegg er hun bekymret for situasjonen ved sykehusene.

– Intensivkapasiteten er noe av det mest kritiske vi har. Vi må ta bekymringene fra helsepersonell på alvor, sier hun.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, tror det tydelige signalet om munnbind i Oslo vil kunne gi effekt.

– Da vil folk også bli minnet på smittevernrutinene sine, og vi trenger de type tiltakene nå for å få smittetrenden til å snu, sier Nakstad.

– Men er det nok?

– Hvis vi lykkes med at flere nå takker ja til vaksinene og blir flinkere til å være hjemme når de er syke, så vil dette med munnbind og avstand i det offentlig rom gi en tilleggseffekt, sier han.

Nakstad sier de vil fortsette å gi løpende vurderinger til regjeringen hvis det viser seg at slike tiltak ikke gir effekt.

Han mener vi er avhengig av å få snudd trenden for å redde julen.

– Vi vil ikke nøle med å anbefale nasjonale råd og også pålegg, hvis effekten uteblir. Men jeg tror at folk er villig til å gjøre en innsats nå, nettopp for å leve som normalt gjennom jula, sier han.