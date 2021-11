Uaktuelt å sparke kulthelten: – Han er en slags frelser for oss

– Han er på en måte en slags frelser for oss.

Det sier leder av Leeds Uniteds skandinaviske supporterklubb, Anders Palm, om Marcelo Bielsa.

Argentineren tok klubben til Premier League etter 16 års ørkenvandring, og sjarmerte en helt fotball-verden da Leeds respektløst tok fatt på Premier League.

Eirik Bakke om Leeds

Forrige sesong endte den tradisjonsrike klubben på 9. plass. Kun åtte poeng bak Champions League-spill.

Forventningene til Bielsas andre sesong i Premier League var store, men etter snart halvspilt sesong ser det ut til at klubben fort kan havne i kampen om nedrykk.

Men å sparke Bielsa? Det er ikke et alternativ.

– Jeg tror det handler om at vi tror på det Bielsa har skapt i Leeds. Jeg tror vi aksepterer de dårlige resultatene på grunn av det han har gjort med klubben vår. Vi er så glade i ham. Han er en helt fantastisk person, sier Palm.

FRELSER: Marcelo Bielsa pryder flere bygninger i Leeds. Dette maleriet er kanskje det mest kjente. Bielsas hode på Jesus' kropp. Foto: Privat

– Føler dette er Bielsas livsprosjekt

Hittil denne sesongen har seks managere fått sparken i Premier League. Xisco Munoz (Watford), Steve Bruce (Newcastle), Nuno Espirito Santo (Tottenham), Daniel Farke (Norwich), Dean Smith (Aston Villa) og Ole Gunnar Solskjær (Manchester United).

Henrik Aas leser opp brevet han skrev da Leeds United rykket ned

I Leeds United var forventningene store til sesongen, men selv om de har kommet dårlig i gang, er det helt rolig rundt Bielsa. Ingen av lokalavisene spekulerer i argentinerens fremtid. Det gjør heller ikke supporterne.

– Jeg ser ikke for meg at han kan få sparken. Jeg tror heller at han går til ledelsen å sier at prosjektet hans er over. Han er litt typen til å gjøre det, sier supporterlederen.

Bielsa signerer kun kontrakter ettårskontrakter. Ofte rett før sesongstart.

– Frykter du at han trekker seg etter sesongen?

– Vi har egentlig alltid vært usikre etter hver eneste sesong. Men jeg tror nok at dersom de rykker ned, så kan det være fare for det. Men samtidig tror jeg om de holder plassen at han blir litt til. Jeg tror dette er hans prosjekt. Jeg sitter litt med følelsen av at dette er hans livsprosjekt, sier Palm.

FORGUDET: Marcelo Bielsa tok Leeds United tilbake til Premier League etter 16 års ørkenvandring. Foto: Nick Potts

Trekker frem tre punkter for å beskrive nedturen

Den tidligere storklubben sjarmerte stort forrige sesong. Med aggressiv fotball tok de Premier League med storm.

Men med en av ligaens tynneste tropper har sesongen i år blitt en tøff erfaring for Leeds United.

To av forrige sesongs viktigste spillere, Patrick Bamford og Luke Ayling har begge mistet store deler av sesongen med skader. I tillegg har Kalvin Phillips, Raphinha, Robin Koch, Rodrigo og Junior Firpo slitt med skader.

– Man kan oppsummere sesongen som en blanding av frustrasjon og skuffelse. Det har ikke gått som vi hadde håpet, men samtidig har det gått litt som vi kanskje hadde fryktet. Det har jo vist seg å stemme at nyopprykkede lag ofte sliter i sin andre sesong.

Anders Palm trekker frem tre punkter han mener beskriver lagets formsvikt denne sesongen.

Skader.

Underprestering fra enkeltspillere.

Motstanderne forstår Bielsa-fotballen.

– Vi håper jo selvfølgelig at vi skal snu dette. Nå er heldigvis Bamford trolig snart tilbake. Vi er sterke i troen.

