Hetsen renner inn: «Blir vel forbudt med nisseluer og julesang på Stortinget nå»

Onsdag ble det kjent at Arbeiderpartiet har valgt Masud Gharhakhani som ny stortingspresident etter at Eva Kristin Hansen trakk seg som følge av pendlerbolig-avsløringene til Adresseavisen.

Gharahkhani er født i Teheran i 1982 og kom til Norge i 1987 etter at familien flyktet fra Iran.

«Forbud mot nisselue og julesang»

Ap-politikeren tok selv opp sin egen bakgrunn under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg ringte bestefar, og sa til ham at jeg skal bli politiker på heltid. Da ble det helt stille. Han ble lei seg, fordi han hadde levd i et land der politikk kun handlet om de privilegerte og tatt fra ham det aller viktigste: Å være sammen med barn og barnebarn. Men jeg har vokst opp i et fantastisk land med velferdsstaten og demokratiet som sørger for at uansett bakgrunn, har du mulighet til å delta i fellesskapet, sa Gharahkhani til TV 2.

Men da TV 2 Nyheter publiserte saken på våre Facebook-sider, tok det ikke lang tid før kommentarfeltet eksploderte med rasistisk hets.

Til slutt ble hetsen så grov at innlegget måtte slettes.

«Han burde i det minste ha vært født i Norge for et slikt verv», skriver en kvinne.

«Stortingspresident for Norge, fra Iran. Hvorfor er mitt spørsmål...», skriver en annen.

«Blir vel forbud mot julesang og nisselue på Stortinget nå», skriver en mann.

– Provosert

REAGERER: Fungerende leder i Antirasistisk senter Linda Tinuke Thomas Strandmyr blir provosert over hetsen mot Ghrahkhani. Foto: Privat

Linda Tinuke Thomas Strandmyr er fungerende leder i Antirasistisk senter. Hun mener det er forkastelig at impulsreaksjonen som kommer fra folk når en ny stortingspresident er klar, er å komme med rasistiske angrep.

– Jeg blir trist, og provosert på et vis. Det kommer til syne så mange ganger at det finnes et ordskifte på sosiale medier som bærer et så sterkt preg av en rasistisk retorikk, sier hun til TV 2.

Strandmyr mener det er svært skadelig for samfunnsdebatten at folk går til rasistiske angrep.

– Det er problematisk fordi det truer demokratiet vårt, men for unge og voksne med minoritetsbakgrunn oppleves det som farlig å delta i samfunnsdebatten. Vi får et fattigere demokrati, der ikke alle deltar fordi uansett hva du gjør så møtes du med hat og hets, sier hun.

– Skaper mye temperatur

Audun Fladmoe er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han sier det dessverre ikke er overraskende at Gharahkhani blir møtt med rasistiske angrep.

– Fra den forskningen vi har gjort, vet vi at særlig saker knyttet til innvandring og religion skaper mye temperatur, sier Fladmoe.

RASISTISK HETS: Dette er bare noen av kommentarene som kom inn i TV 2s kommentarfelt på Facebook- Foto: Skjermdump

Forskeren er enig med Strandmyr om at dette kan få konsekvenser for samfunnsdebatten.

– Ungdomspolitikere kan skremmes fra å engasjere seg mer. Spesielt hvis man er minoritet selv. I et demokratisk perspektiv er det negativt hvis enkelte samfunnsgrupper skremmes fra å delta, sier Fladmoe.

– Lang vei å gå

Strandmyr i Antirasistisk senter sier at denne saken viser hvor viktig det er at vi får en større representasjon i ulike offentlige organer.

– Det at det kommer så grove reaksjoner på at norske borgere med minoritetsbakgrunn fyller slike roller, viser meg at vi har en lang vei å gå, sier hun.

Strandmyr mener imidlertid det er symbolsk viktig at Gharahkhani nå skal bekle vervet som stortingspresident.

– Ikke bare overfor minoriteten, men også majoriteten. Det å se ulike mennesker fylle ulike posisjoner, bidrar også til å senke fordommene. Så skal man selvsagt bedømmes og kritiseres som alle andre, men på bakgrunn av vervet man utfører og ikke hudfargen man bærer, sier hun.

– Historisk

Ap-politiker Kamzy Gunaratnam reagerer også kraftig på hetsen. Hun er imidlertid klar på at det ikke er folk som henne, Masud Gharahkhani og Hadia Tajik det er synd på.

– Vi har apparat til å stå i dette. Men hver eneste dag blir folk med minoritetsbakgrunn stoppet tilfeldig av politiet, får vitser slengt etter seg og får ikke leiebolig, sier Gunaratnam til TV 2.

VIKTIG: Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam sier det er svært viktig for kampen mot rasisme at personer med minoritetsbakgrunn bekler viktige verv i Norge. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun er derimot klar på at valget av Gharahkhani som stortingspresident er svært viktig for kampen mot rasisme.

– Da valgkomiteen presenterte Gharahakhani gråt jeg. Jeg ble så glad, fordi dette er historisk. Det betyr noe, sier Ap-politikeren.

Legger ikke en demper

Stortingsrepresentanten beskriver den nyvalgte stortingspresidenten som det tryggeste og varmeste ledermennesket hun kjenner. Gunaratnam tror derfor de rasistiske kommentarene ikke legger en demper på det viktige vervet han er satt til.

– For han handler det ikke om hva han blir utsatt for. Det handler om holdninger og hvem de representerer, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med Gharahkhani. Han ønsker ikke å kommentere saken før han offisielt blir valgt som stortingspresident torsdag.