Andersson tapte budsjettavstemning i Sverige – opposisjonens budsjett vedtatt i Riksdagen

Budsjettavstemningen kom samme dag som Riksdagen godkjente Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister.

Budsjettforslaget fra Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD) fikk som ventet flest stemmer.

Bakgrunnen er at Vänsterpartiet tirsdag gikk med på å gi passiv støtte til Andersson i bytte mot at minstepensjonen ble økt med 1.000 kroner i måneden. Centerpartiets leder Annie Lööf mente da at Vänsterpartiet har fått for mye innflytelse og vil derfor ikke støtte regjeringens statsbudsjett.