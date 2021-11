Anklager rapper for plagiat

«2016 Astrid ringte og vil ha sangen sin tilbake», står det under TikTok-videoen som Smeplass publiserte onsdag ettermiddag.

I videoen spiller hun av sin egen låt fra 2016 med tittelen «Jump».

«Tror noen har kopiert meg »

I videoen skriver hun «Dette er min sang Jump som ble sluppet i 2016».

Videre skrives det «Hør nøye på melodien og teksten. Jeg tror noen har kopiert meg».

Teksten Smeplass refererer til går som følger:

«Would anyone know? Is there anyone watching? I'm getting crazy ideas in my head And I don't think I'm able to stop them».

Smeplass henviser til en låt av rapperen French Montana, «How you King?» fra det nylige albumet «They Got Anmesia».

Til samenligning synger Montana følgende i sin låt:

«Would anyone know? Is there anyone watchin'? I'm gettin' crazy ideas in my head and I don't think I'm able to stop 'em».

Populær låt

Til slutt stiller Smeplass spørsmålet om hun bør kontakte advokat.

Låta «Jump» ble litt av en hit da den kom og har for tiden blitt streamet over 8,4 millioner ganger på Spotify.

Låta tilhører albumet «Astrid S» fra 2016.

Managementet til Smeplass har foreløpig ikke kommentert saken.