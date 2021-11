Ruud om å representere Norge: – Det er viktig for meg

Denne uken lader Casper Ruud og resten av det norske landslaget opp til kamp mot Ukraina i Davis Cup. Turneringen er rett og slett et VM for herrer. Om Norge slår Ukraina i kampene på fredag og lørdag, tar de seg videre ett hakk.

Om den neste kampen, som spilles tidlig på våren 2022, vinnes, kvalifiserer de seg til sluttspillet neste høst.

– Det er viktig for meg. Om vi klarer å slå dem, beviser vi for oss selv og andre land at vi kan slå gode land. Jeg synes det alltid er gøy å spille for Norge. Det ble jo ikke OL på meg. Da er det ekstra viktig å tenke på Davis Cup, sier Casper Ruud på en pressekonferanse onsdag.

På pressekonferansen var også Viktor Durasovic og kaptein Anders Håseth. De fleste spørsmålene ble naturligvis i retning Ruud, som etter et kjempeår avslutter sesongen på norsk jord.

Trives med lagkamerater

Å kunne representere et lag sammen med lagkamerater er en følelse 22-åringen fra Snarøya ikke kjenner for ofte på.

– Det er åpenbart givende å ha lagkamerater rundt seg og føle at man er et lag. Det bringer en morsom energi og stemning. Vi har et ungt lag, og for min egen del blir det gøy å avslutte på hjemmebane.

Ruud sier Oslo Tennisarena er banen han har tilbragt flest timer på. Til kampene fylles arenaen med 1500 tilskuere.

Kaptein Anders Håseth sier at han aldri har hatt et så bra lag med seg tidligere, men er klar på at Ukraina ikke blir en enkel kamp.

Takker familien: – De ofrer mye for meg

– De to beste er er 34 og 35 år gamle. De har også en double-spiller som også er 34 år. Det er mye erfaring der, mens hos oss er spillerne unge og sterke med mye energi. Det er noe vi har tenkt til å bruke til vår fordel. Det blir erfaring mot energi, sier Håseth.

Illja Martsjenko er den høyest rangerte spilleren til Ukraina med en plassering på 163 på den offisielle ATP-rankingen. Han tror det blir en tett kamp mot norsk motstand. Han frykter ikke Ruud – til tross for at nordmannen er rangert som nummer åtte i verden.

– Jeg har spilt mot gode gutter tidligere. Jeg har én seier mot en topp ti-spiller tidligere i min karriere. Jeg ser på dette som en god sjanse til å få den ande. Vi er erfarne gutter og vet hva som er mulig. På dette underlaget har vi muligheter.

Tennis-Norge i vekst

I forkant av pressekonferansene med det ukrainske og norske laget hadde også det norske tennisforbundet et lite pressemøte. Der gikk de gjennom veksten i norsk tennis, som nå har i underkant av 34 000 medlemmer. Ifølge generalsekretær Aslak Paulsen er tennis nå den åttende største grenen i Norge.

I tillegg til Paulsen var også utviklingssjef Øivind Sørvald og landslagstrener Fredrik Lovén på plass. De kunne fortelle om de fremtidige målsettingene om å utvikle flere tennisspillere på et høyere nivå enn det Norge har klart å fostre opp så langt.

– Sverige og Danmark har ni og fire spillere som er topp 500. Vi ønsker om ti år å ha ti personer innenfor topp 500, samtidig som vi vil ha flest mulig til å spille.

– Hvordan skal dere klare det?

– Vi trenger dyktige personer som kan tilrettelegge for de som ønsker å satse. Det har vi heldigvis tilgjengelig her nå, men det er alltid behov for flere. Og så kan vi ikke gi alle den samme behandlingen. Man må tilrettelegge individuelt for det hver spiller trenger. Det handler om å få teknikk og fysikk på plass så tidlig som mulig, sier Sørvald.