Politiet bekrefter familie-relasjon mellom siktede og skadd mann

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en ung mann ble funnet hardt skadd og en kvinne ble funnet død. Mannen er nå siktet for drap.

Natt til onsdag ble en kvinne funnet død og en mann funnet hardt skadd på to ulike adresser i Molde. De to adressene er ikke langt fra hverandre.

Politiet rykket først ut til adressen der de fant den skadde mannen. Noe senere ble kvinnen funnet død på den andre adressen.

Politiet bekrefter onsdag ettermiddag at mannen er livstruende skadd.

Siktet for drap

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet i saken. Tidligere onsdag ble mannen siktet for grov kroppsskade, mens siktelsen senere onsdag også ble utvidet til å omfatte drap.

– Vi har etterforsket to alvorlige hendelser i Molde onsdag. Den ene hendelsen går på at en gutt i slutten av tenårene ble funnet hardt skadd. Den andre hendelsen handler om at en kvinne er funnet død, og det er grunn til å tro at kvinnen bodde i leiligheten der hun ble funnet, sier stasjonssjef ved politiet i Molde, Per Karsten Røv.

ÅSTED: Politiet hadde sperret av et større område på adressen hvor kvinnen ble funnet død. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I familie

Politiet har onsdag gjort krimtekniske undersøkelser og har gjennomført rundspørringer i områdene rundt åstedene.

– En av hypotesene vi jobber ut fra er at det er en familietragedie. Vi kan bekrefte at det er en familie-relasjon mellom den siktede mannen og den unge mannen som er skadd, sier politiinspektør Yngve Skovly.

Politiet undersøker også om det kan være en familiær relasjon mellom siktede og den avdøde kvinnen. Kvinnen som er registrert på den aktuelle adressen, er tidligere ektefelle av siktede.

– Men kvinnen er foreløpig ikke formelt identifisert, så dette er foreløpig en hypotese, understreker Skovly.

Det har foreløpig ikke latt seg gjøre for politiet å avhøre siktede.

– Det foregår fremdeles krimtekniske undersøkelser på de to åstedene. Vi jobber ut fra hypotesen om at det ikke er flere gjerningsmenn, men det er for tidlig å slå dette fast nå, sier han.