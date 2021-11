Se Norge-Nederland i Intersport Cup på TV 2 og TV 2 Play torsdag kl. 18.00.

Nora Mørk er inne i sin siste sesong som Vipers-spiller, for tirsdag kom meldingen om at den norske håndballstjernen går til Esbjerg sommeren 2022.

– Jeg tror det blir veldig bra. Jeg er veldig glad for å få det ut av verden før vi går inn i VM-boblen, sier Mørk til TV 2.

30-åringen er glad bekreftelsen kom nå, slik at hun kan konsentrere seg fullt og helt om VM-spill med Norge og sesonginnspurten med Vipers etter nyttår.

– Jeg har hele tiden hatt en plan om og lyst til å spille i utlandet. Danmark er et bra sted å være, en bra liga, bra klubb og fin trener (Jesper Jensen). Det passet veldig bra, forklarer Mørk, som også kommer nærmere kjæresten, svenske Jerry Tollbring, som spiller i danke GOG.

– Det er selvfølgelig veldig koselig, og vi kommer sikkert til å se hverandre mye mer, så det passet selvfølgelig enda bedre i dette regnestykket, sier hun.

– Hun er ambisiøs

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det er naturlig for Mørk å dra ut igjen.

– Nora kom hjem av to grunner: Hun var i opptrening samtidig som det var sykdom i familien, og hun ønsket å være nærmere. Det var viktig for henne. Det var perfekt for henne da. Samtidig var hun klar på at hun ikke var ferdig i utlandet, sier Hergeirsson.

SÅ OVERGANGEN KOMME: Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det er naturlig at Nora Mørk forlater norsk håndball igjen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hun er ambisiøs og ekstremt dedikert, og jeg tror en lyst til å dra ut igjen har ligget der. Så har nok det bare utviklet seg siden helheten, og situasjonen er blitt bedre med frisk mor og at Nora selv er i full fart. Så har hun også fått en kjæreste i Danmark, så det spiller nok litt inn, fortsetter landslagssjefen.

Både Hergeirsson og Mørk er i disse dager i Bergen for å spille TV 2-sendte Intersport Cup før VM-åpningen fredag 3. desember mot Kasakhstan.

– Klar for noe nytt

Mørk har spilt i Vipers siden sommeren 2020. Hun har tidligere vært utenlands i Aalborg, Györ og CSM Bucuresti.

– Jeg føler jeg er bra nok til å dra ut igjen og ta fatt på det utenlandsoppholdet jeg egentlig har vært glad i, sier hun.

Mørk forsto etter Tokyo-OL at tiden var inne for et nytt utenlandsopphold.

– Så jeg tenkte hvorfor ikke? Jeg har spilt elleve-tolv sesonger i den norske ligaen, så jeg er litt klar for noe nytt. Det blir veldig spennende å prøve den danske ligaen, sier stjernen.

Torsdag kveld venter Nederland i Intersport Cup, før det blir kamper mot Sør-Korea og Russland før helgen er omme.

– Det blir gøy, og det blir veldig bra med ordentlig matching før VM, så vi får kjent på det beste nivået. Vi begynner mot antatt svakere motstand (Kasakhstan og Iran i gruppen), så vi har lyst til å kjenne på nivået til de aller beste. Da får vi en god start her, sier Nora Mørk.