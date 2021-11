Her står Lykke (9) midt i millionstriden

Med store øyne og et glinsende, glasert eple går Lykke Tinderholt (9) og mamma Kaja rundt på julemarkedet Jul i Vinterland i Spikersuppa i Oslo. Attraksjonen har blitt en destinasjon for 2,6 millioner nordmenn i førjulstida.

– Når jeg ser andre har det bra, da får jeg julestemning, sier niåringen fornøyd. Hun har nettopp fått seg billett til den nye pariserhjulet som preger bybildet.

Men det er slett ikke alle som er fornøyde med julemarkedet i Oslo sentrum. Mot Karl Johans gate står salgsbodene tett i tett, og inngangene til markedet sluser publikum inn fra gaten i hver ende.

Strid om fortau

Dette har vakt irritasjon hos eierne av luksusvarehuset Paleet på andre siden av gaten.

– Det vi ønsker er at de flytter bodene to meter lengre inn på fortauet, eller tar ned gjerdene og åpner opp mot byen, sier senterleder i Paleet, Christina Dal Wæhle.

STRIDENS KJERNE: Bodene og gjerdet mot Karl Johans gate og Paleet Foto: Ronnie Baraldsnes/ TV2

Hun legger ikke skjul på at dette handler om penger, og det kundegrunnlaget varehuset ønsker seg i julemåneden desember.

– Julemarkedet har jo vokst de siste årene, og vi ser at vi mister trafikk og at vi har hatt kraftig svikt i omsetningen etter at julemarkedet kom, sier senterlederen.

Eieren av julemarkedet på andre siden, Lund Gruppen Arrangement AS, mener de har retten på sin side.

– Vi har søkt om å få bruke dette området, noe vi har fått tillatelse til. Vi bruker fortauet, men det jo fortau på andre siden. Det er en stor tilstrømning av folk her, og det mener vi burde være til fordel for Paleet også, sier daglig leder Aasmund Lund i Lund Gruppen.

Hyret toppadvokater

Det er eiendomsgiganten KLP Eiendom som eier Paleet, sammen med en rekke andre kjøpesentre. Av årsmeldingen går det frem at 22 millioner mennesker besøkte kjøpesentrene i fjor. Bygningsmassen KLP Eiendom forvalter i en rekke land, har en samlet verdi på rundt 75 milliarder kroner.

Paleet alene omsatte for 85 millioner kroner i fjor, og har hatt økende omsetning hvert år siden nyåpningen i 2014.

– De prøver å stoppe oss med advokater og eierne KLP med bunnløs pengekasse, men det har de ikke klart, sier Aasmund Lund.

I høst har advokatkontoret BAHR på vegne av KLP Eiendom to ganger sendt begjæring om å oppheve tillatelsen til julemarkedet, som er gitt av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Begjæringen er sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken, fordi BAHR mener kommunen kan ha gjort seg skyldig i saksbehandlingsfeil når vedtaket om tillatelse ble fattet.

Viser til Veglova

De viser blant annet til lov om avstand til kommunal vei for å få stanset vedtaket om tillatelse.

I brev datert 5. november skriver advokat Øystein Nore Nyhus: «Tiltaket krever dispensasjon fra Veglova § 29 annet ledd, ettersom minsteavstand til regulert kommunal vei skal være 15 meter » og videre «Plan- og bygningsetaten har ikke adressert denne problemstillingen overhodet»

BAHR krever blant annet på grunnlag av dette, og at behandlingstiden kunne bli så lang at julemarkedet ville kunne være over før klagen ble tatt til følge, at tillatelsen må trekkes tilbake.

– Er ikke det litt dramatisk, å kreve at Jul i Vinterland må stenge?

– Det er et skritt vi måtte gå til for å bli hørt, med tanke på de innspillene vi har kommet med tidligere, forklarer senterleder Christina Dal Wæhle.

Begjæringene har imidlertid blitt avslått, og KLP Eiendom innser at slaget er tapt, i alle fall dette året.

JULEFRED?: Jul i Vinterland har blitt en stor attraksjon Foto: Ronnie Baraldsnes /TV 2

Lund har liten forståelse for at Paleet og KLP Eiendom er så ivrige med å få stanset julemarkedet.

Krig og sånn

– De fleste naboene rundt oss er veldig fornøyde. Dette trekker masse folk, så hvorfor er ikke KLP fornøyd med det? Jeg forstår godt at de må fighte for å få opp omsetningen sin, kanskje det er noe galt med konseptet deres, sier Aasmund Lund i Lund Gruppen Arrangement AS.

– Vi ønsker bare å få trukket bodene to meter lengre inn på fortauet, svarer senterleder Wæhle.

Lykkelig uvitende om den bitre striden, går Lykke med det søte eplet forventningsfullt mot pariserhjulet. Som så mange andre barn har hun et ønske for små, og store, til jul.

– At det ikke skal være krig og sånn i verden. Man må fokusere på det som er bra i verden, ikke det som er dårlig når det er en lykkelig høytid som jula, sier ni år gamle Lykke Tinderholt.