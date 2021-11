Avslører fyllefest på Farmen: – Skammelig om det kom på TV

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tonje Frigstad (21) og Daniel Godø (30) forteller om store mengder med alkohol på låven, og er glad for at «fyllefesten» ikke kom på TV.

I onsdagens episode av Farmen var det duket for låvefest, og når deltager Daniel Godø gjester God kveld Norge sitt studio kan han og Tonje Frigstad avsløre at festen ble litt villere enn hva som kom fram på TV.

– Nei, du må ikke snakke om det! Jeg slapp så billig unna, sier Godø da Frigstad tar opp temaet.

– Du slapp VELDIG billig unna, og det gjorde jeg også. Alle slapp egentlig billig unna, erkjenner Frigstad.

Forgiftet

Den midlertidige programlederen forteller at det rett og slett var en «skikkelig fyllefest» på Farmen-gården. Deltagerne hadde invitert «naboene» på fest, og de hadde med rikelige mengder alkohol. Godø mener det nærmest var uansvarlig av produksjonen å tillate det.

– De prøvde å forgifte oss! Du kan ikke gi akevitt til folk som har sultet i ti uker, det er det verste du kan gjøre. Pluss en flaske vin og uendelig mengder med øl, sier Godø, og fortsetter:

– Jeg var så sur dagen derpå, fordi jeg tenkte at dette er ikke min feil. Det er produksjonen som har forsøkt å forgifte oss, forteller han, med et snev av glimt i øyet.

God kveld Norge har vært i kontakt med TV 2 som ikke synes det var uansvarlig å gi deltagerne alkohol på det tidspunktet.

– Deltagerne fikk ikke store mengder alkohol, og det var også alkoholfri drikke tilgjengelig, sier pressesjef Jan-Petter Dahl.

Men han anerkjenner dog at de kunne klart seg uten spriten.

– Det var unødvendig med akevitt i tillegg, sier Dahl.

FESTGLADE; Daniel og Tonje rakk å bli gode venner på kort tid. Foto: Alex Iversen

«Døende» dagen derpå

Frigstad anslår at Godø drakk 85 prosent av all akevitten, så det er ikke rart at han var redusert dagen etterpå.

– Jeg kasta opp, også gikk jeg for å spise frokost. Tenkte det skulle gå fint siden jeg allerede hadde kastet opp. Så tar det kanskje 50 sekunder før jeg kjenner det så sykt, forteller han.

Godø måtte sprinte ut på tunet, fordi frokosten hadde ikke tenkt til å bli værende.

– Jeg lå i planken på gresset der og spydde opp alt. Jeg ble ufattelig lei meg fordi jeg spydde opp det som skulle gjør meg bedre, og det skjedde to ganger til, sier 30-åringen.

Godø sier at han knapt lagde en lyd hele dagen, og beskrev tilstanden som «døende».

– En i regien sa: «Daniel er klein». Men jeg var ikke klein, jeg var døende, ler han.

Han er veldig glad for at scenene ble klippet bort.

– Det hadde vært skammelig om det kom på TV, skikkelig skammelig, sier Godø.