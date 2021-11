Ber Oslo-folk bruke munnbind igjen

De siste 14 dagene er det registrert 5795 smittetilfeller i hovedstaden. Det siste døgnet er tallet 605.

Under et bystyremøte onsdag ettermiddag redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for koronasituasjonen. En situasjon han beskriver som krevende.

– Den skaper uro og bekymring, erkjenner Johansen.

Gjeninnfører munnbind

Samtidig understreker han at situasjonen er en helt annen nå, enn tidligere i pandemien.

I Oslo er over 87 % av den voksne befolkningen fullvaksinert – og svært mange eldre har fått sin tredje dose.

– Men Oslo-folk må trå til for å bremse smittespredningen. Og jeg ber innstendig om at folk følger de generelle smittevernrådene, sier Johansen.

Samtidig sier byrådslederen at folk igjen må finne frem munnbind.

– Vi ber alle i Oslo om å bruke munnbind i kollektivtrafikken, på kjøpesenter og i taxi, sier han.

– Kan gjøre stor skade

Byrådslederen sier at ingenting tyder på at vi blir kvitt korona med det første.

– Ikke en gang en vaksinedekning på 90 prosent får det til. Vi må være forberedt på alt, og det er vi.

Johansen forstår at en gjeninnføring av inngripende koronaanbefalinger er krevende for folk. Han er derfor klar på at kravet til forholdsmessigheten må være strengere enn noensinne.

– Gjør vi mer enn det som er nødvendig og forholdsmessig kan det gjøre stor skade, for folkehelse, psykisk helse, næringsliv og kulturliv.

Tredje dose

Tidligere i vår bestemte regjeringen at de skal tilby hele befolkningen en tredje vaksinedose. Johansen sier at de venter på en avklaring fra myndighetene om når dette skal settes i gang.

– Vi går gjerne i gang umiddelbart, sier byrådslederen.