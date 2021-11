Håndballtrener vekker avsky igjen: – Stopp den mannen

18. november møttes de to rumenske håndballklubbene HC Zalău og SCM Râmnicu Vâlcea til seriekamp. De siste dagene har flere videoklipp fra kampen sirkulert på sosiale medier.

HC Zalău har havnet i hardt vær for den brutale måten de spiller på. Spesielt hovedtrener Gheorghe Tadicis oppførsel skaper harme og sterke reaksjoner.

Se hendelsene i videovinduet over!

Treneren tok tak i armen på en av spillerne sine på benken, kjefter og dytter henne så brått mot benken.

TV 2-ekspert Bent Svele. Foto: Vidar Ruud

– Det er bare trist å se, og det er forferdelig at Tadici fortsatt får holde på. Det er en skandale. Nå må noen voksne personer få stoppet den mannen en gang for alle, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Ikke første gangen

– Det er en behandling av spillere som er helt uakseptabel. Han har vært på denne måten tidligere, i mange år, men jeg trodde det var over. Russiske Jevgenij Trefilov har vekket oppsikt mange ganger, men han har ikke vært i nærheten av dette fysisk, sier Svele.

TV 2s håndballekspert sammenligner den rumenske treneren med den tidligere russiske landslagssjefen Jevgenji Trefilov, som gjennom en årrekke har skapt overskrifter for sin oppførsel mot spillere.

FRUSTRERT: Amanda Kurtovic publiserte dette bilder på sin Instagram-profil. Foto: Skjermdump.

Landslagsspiller Amanda Kurtovic er i sin andre periode i rumensk håndball. Bakspilleren har tidligere spilt i CSM Bucureșt og spiller nå for Dunarea Braila. Kurtovic har også uttrykt frustrasjon på sin Instagram-konto: «Få han vekk!!! Ekle faen. Stakkars jenter.»

Norske Bent Dahl er hovedtrener for Vâlcea, som møtte Tadicis Zalău. Dahl hadde Gheorghe Tadici på motsatt benk i denne kampen. Han er mildt sagt oppgitt over både kollegaen og dommerne.

Når det gjelder Tadici, er Dahl forsiktig. I tillegg til Vâlcea jobber han også med det rumenske landslaget som har VM-oppkjøring nå, men viser til dette:

– Han fikk en straff på åtte kampers utestengelse tidlig i sesongen for behandling av egne spillere. Den ble anket og gjort om til fire kamper. Når han er tilbake, skjer dette. Bildene sier vel uansett mer enn mine ord.

Tidligere denne sesongen skal Tadici ha kjeftet hensynsløst på spillerne sine i en time-out. 69-åringen fortalte til det rumenske nettstedet Gazeta Sportulior etter hendelsen at han hadde bedt om unnskyldning til spillerne sine. Han informerte også at han hadde vært gjennom et dødsfall i familien.

TV 2 har forsøkt å kontakte klubben for en kommentar til hendelsen 18. november, men har ikke lykkes.

Korrupsjon og galskap

Men det var ikke kun oppførselen til Tadici og Vâlcea som blir kritisert.

Klubben til Dahl mener at det var 28 situasjoner der dommerne dømmer feilaktig imot dem.

Dahl er opptatt av at spillerne må beskyttes på benk, og ikke minst på banen, der han mener at dommerne også sviktet totalt.

Bent Dahl. Foto: Aleksander Andersen

– Jeg er fly forbanna på den manglende beskyttelsen av spillerne. Dette er stein hakke gærnt. Vi fikk tre spillere skadet i Zalău. Og nå kjører vi i Vâlcea en kampanje på dette med å beskytte spillerne. Når kampledelsen fører til at spillere blir skadet, er det noe riv ruskende galt. For her slippes det så langt at det går på helsa løs.

– Det er laget til Tadici som spiller på den måten og dommerne griper ikke inn, er det en sammenheng her også?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg håper bare at disiplinærkomiteen i det rumenske forbundet tar dette på alvor. De må inn og etterforske dette, for ingen har lyst til at det skal være sånn.

Bent Svele er ikke i tvil om at det må være en sammenheng.

– Dommernes viktigste oppgave er å beskytte utøverne, og her skjer det motsatte. Det er både hjelpeløst og skandaløst.

– Vi ser jo galskapen i dette. Det er feil alle veier, og det ser helt klart ut som avtalt spill. Det er ikke mulig å skjønne det hvis ikke. Dommere som er internasjonalt godkjente dømmer ikke så dårlig med mindre de gjør det med vilje. Og da peker dette tilbake på klubben som har alle fordelene i kampen og det er Zalău ledet av Tadici, slår Svele fast.