Forlot HamKam for å prøve seg i Eliteserien. Nå kan Markus Solbakken rykke ned med Stabæk

Markus Solbakken skrev i desember i fjor under på en fireårskontrakt med Stabæk. 21-åringens store ønske var å endelig prøve seg i Eliteserien.

Vel elleve måneder senere har sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken havnet i en litt spesiell situasjon:

Tre runder før slutt ligger Stabæk på kvalifiseringsplass og risikerer nedrykk til 1. divisjon. På den annen side er gamleklubben HamKam allerede rykket opp til Eliteserien.

– Hehe, jeg hadde ikke helt sett for meg det scenarioet da jeg skiftet klubb, nei. Jeg visste at HamKam var et sterkt lag, og at med Kjetil Rekdal som trener så var det en mulighet. Men jeg tenkte ikke så mye på at dette kunne bli en situasjon, sier Markus Solbakken til TV 2.

Tre serierunder før slutt har Stabæk – på kvalifiseringsplass – to poeng å gå på til Mjøndalen og Brann på direkte nedrykksplass.

– Jeg er HamKam-gutt, jeg er glad i klubben og glad for at de har rykket opp, men det er ikke slik at jeg angrer eller noe sånn på klubbskiftet. Jeg hadde lyst å spille Eliteserie allerede i år, påpeker Solbakken.

– Det er vel lite sannsynlig med et skifte tilbake om alt skjærer seg her i Stabæk?

VETERAN: Selv om han forlot klubben alleredes som 20-åring rakk Markus Solbakken å starte over 100 kamper for HamKam. Foto: Geir Olsen

– Nei, det blir nok ikke det, sier Solbakken.



Pappa Ståle er enig med sønnen i at det ikke går an å tenke sånn på det i ettertid.

– Det har jo ligget litt i kortene lenge at Kamma ville rykke opp og at Stabæk ville fighte i bunnen, men Markus følte jo at han hadde behov for noe nytt, påpeker landslagssjefen.

Ga pappa svar på tiltale

Etter en litt tøff start på Stabæk-karrieren, kan det virke som om ting har løsnet litt for Markus Solbakken i det siste.

21-åringen har startet de tre siste kampene, der to av dem har endt med seier. Det har ført klubben opp til kvalifiseringsplassen – og sist fikk han dessuten sin første nettkjenning i Eliteserien.

– Det er nok ikke det fineste målet jeg har scoret, men alle mål teller. Det var samtidig et viktig mål. Det var utrolig deilig å få satt den. Jeg håper å kunne bygge videre på den, sier Solbakken.

Samtidig bidro målet til å stilne pappa Ståle litt.

– Han forteller ofte at han lagde mye mål i sin tid, og at jeg må bli bedre på det, forteller Markus Solbakken.

Jubelscenene hos familien Solbakken skal ha vært store da

– Hehe. Familien var glad på hans vegne, vi kan si det sånn. Vi var happy for at vranglåsen hans endelig ble brutt, sier Solbakken.



Han forteller at han stort sett får med seg kampene til sønnen, enten på direkten eller i ettertid «med litt lavere puls».

– Det har gått litt i rykk og napp for Markus, men han har aldri hatt noen rakettutvikling. Han har vært stødig hele veien. Nå er det sikkert andre som kan vurdere han enda bedre enn meg, men det han har er stor mental styrke, stor løpskapasitet og han er bra med ballen. Så må han bygge kropp. Han var veldig seint utviklet, men det kommer gradvis det. Jeg er ikke redd for at han ikke får en brukbar karriere, for det får han, sier Solbakken senior.

Selv om faren er landslagssjef og har hatt en karriere som klubbtrener de fleste nordmenn bare kan drømme om, sier Markus at faren for ham er stort sett nettopp en far.

GODT HUMØR: Markus Solbakken gnir det gjerne inn til den tapende part på trening. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV2

– Han er veldig positiv til enhver tid og ser hvilke muligheter jeg har til å forbedre meg, men som jeg har sagt før er han mest av alt en god farsfigur for meg. Han er ikke en fotballtrener for meg. Selvfølgelig snakker vi fotball, men det er ikke bare det, sier Markus Solbakken.

Var vant til å være midtpunktet

Selv om Solbakken beskriver en variabel sesong for sin egen del, har han faktisk startet 18 av 27 kamper i Eliteserien hittil i år.

I starten av sesongen ble han satt kraftig tilbake da han ble rammet av korona. Men også i den senere tid mener han prestasjonene har vært for variable.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg hadde prestert på et høyere og mer jevnere nivå, men så føler jeg at det har kommet seg og at jeg har levert noen gode kamper i det siste, sier Solbakken.

Han mener han uansett har lært voldsomt av å gå til Stabæk, der han har fått testet helt nye sider av seg selv.

Selv om han var 20 år gammel da han forlot HamKam, rakk han å spille hele 106 kamper for de grønn-hvite.

– Jeg har på en måte alltid vært et midtpunkt og blitt sett på som et stort talent. Det å komme hit og kanskje måtte jobbe enda hardere for å få den startplassen, det tror jeg har vært veldig god utvikling for min del, sier Solbakken.

– Hva er den viktigste lærdommen?

– Det er jo et steg opp fra 1. divisjon. Ting går fortere, det er bedre kvalitet på enkeltspillere og lag. Også har jeg en veldig fin treningshverdag, sier Solbakken.

Føler på presset

Samtidig vet han at både treningshverdagen og kampdagen blir bedre om Stabæk berger plassen. Til helga venter Tromsø på bortebane. Deretter kommer Rosenborg på besøk til Nadderud, før sesongen avsluttes borte mot Odd.

– Magefølelsen er egentlig veldig god. Det kom godt med å ta tre poeng sist. Så vi reiser opp til Tromsø nå i helga med stor selvtillit og håper naturligvis å ta med oss tre poeng der også, sier Solbakken.

– Det snakkes om et voldsomt press på Brann, og at det kan være en fordel for dere og Mjøndalen. Men er det egentlig sånn?

– På en måte er det litt feil, for jeg tror både vi i Stabæk og Mjøndalen også føler på et enormt press. Det er to ganske etablerte Eliteserie-lag. Stabæk har jo vært oppe ganske lenge nå, og er en klubb som jeg føler hører hjemme på øverste nivå, sier Solbakken.

Samtidig er betydningen noe han egentlig liker.

– Det er jo på en måte litt kult å være en del av noe som betyr så mye. Du merket det sist mot KBK at det var et enormt engasjement rundt kampen. Fansen var virkelig på i samtlige minutter. Det er gøy og utrolig spennende, sier Markus Solbakken.