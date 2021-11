Denne uken har Volkswagen åpnet salget av sin nye elbil, ID.5. Den norske importøren har også gått ut med prisene på nykommeren. De ser slik ut:

ID.5 Pro Performance fra kr 436.400 kroner.

ID.5 GTX fra kr 482.900 kroner.

ID. 5 kommer altså fra starten av i to utgaver, der GTX er versjonen med 4x4. "Vanlig" ID.5 som heter Pro Performance, har drift på bakhjulene.

Her følger VW samme oppskrift som på ID.4, som også tilbys i to utgaver. ID.4 og ID.5 har også svært mye til felles. Den største forskjellen er at ID.5 har mer fallende og dermed mer sporty taklinje. Dessuten integrert hekkspoiler, lakkerte sidepaneler og sort tak med taklister i sølv.

I sum bidrar dette til at modellen designmessig skiller seg ganske godt fra ID.4.

Endringene er i hovedsak i hekken, men ID.5 skiller seg likevel ganske mye fra ID.4.

Elektrisk innfellbart hengerfeste

ID 5. har en oppgitt rekkevidde på inntil 513 kilometer, mens ID.5 GTX med firehjulstrekk kommer med en estimert rekkevidde på inntil 487 kilometer.

Batteripakken er den største VW tilbyr i ID.-serien, på 77 kWt netto. Bilene kan hurtiglades fra 5-80 prosent på under 30 minutter. Da forutsatt ideelle forhold. De kan ta imot inntil 135 kW ved hurtiglading.

Mange norske kunder vil helt sikkert sette pris på at ID.5 er tilgjengelig med elektrisk tilhengerfeste. ID.5 med bakhjulsdrift kan trekke 1.000 kilo, mens ID.5 GTX har en tillatt tilhengervekt på 1.200 kilo.

På dette taket kan du faktisk ikke ha med deg noe...

Har ikke takrails

Noe annet som er "må ha" for mange norske kjøpere, er mulighet for taklast. Under pressemøtet denne uken fortalte importøren at dette – i alle fall i starten – ikke er mulig på ID.5. Bilen har heller ikke noen form for takrails.

Akkurat dette er ikke noe ukjent fenomen blant elbilene. Biler som Ford Mustang Mach-E og ID. 3 fra Volkswagen kan heller ikke ha noe på taket. Men mange hadde nok ventet at VW skulle sørge for å ha det på plass i en familiebil som dette.

Skal du ha med deg ski, må du ha dem inne i bilen. Eventuelt finne en løsning som baserer seg på å bruke hengerfestet. Det begynner å bli en del av dem på markedet også.

ID.5 er tredje elbil ut i ID.-familien fra Volkswagen. Det er heller ikke veldig lenge til vi får se flerbruksbilen ID.Buzz for første gang.

Læres opp til å parkere

Innvendig har ID.5 fått infotainmentskjerm på 12 tommer, det er større enn i ID. 4. Modellen leveres med Over-the-air oppdatering, som betyr at den kan holde seg oppdatert med den nyeste teknologien. Som tilvalg kan du få Park Assist Pluss med minnefunksjon.

Det betyr at bilen hjelper deg å finne en stor nok parkeringsluke. Parkeringen starter du enkelt med et tastetrykk, og du trenger bare å følge med på parkeringen. Bilen kan læres opp til å parkere for deg i oppkjørselen, i en garasje, langsgående eller tverrgående parkeringsluker i by.

12-tommers infotainmentskjerm er på plass innvendig, for øvrig kjenner vi igjen mye fra ID.4.

Kommer til våren neste år

Elmotoren i ID.5 Pro Performance har en ytelse på 204 hestekrefter og dreiemomement på 310 Nm. Samme tall for GTX er 299 hk og 460 Nm.

GTX er raskere og har også høyere toppfart. Her går 0-100 km/t unna på 6,3 sekunder og toppfarten er på 180 km/t. For Pro Performance er tallene henholdsvis 8,4 sekunder og 160 km/t.

Strømforbruket varierer også. GTX er ikke overraskende litt tørstere på strømmen, her ligger det offisielle WLTP-forbruket på 18 kWt/100 kilometer, mot 17 kWt på Pro Performance.

Salget av bilene er altså i gang. Importøren opplyser at de første eksemplarene er ventet til Norge våren 2022. De første kundebilene skal komme på våren/tidlig sommer.

ID.5 og ID.5 GTX produseres og overleveres kunden med klimanøytralt avtrykk, slik som resten av ID.-familien.

