Henrik Elvestad imiterer arketypene av idrettsforeldre: – Du har sett dem før

Henrik Elvestad (48) er tilbake i TV 2 for å gjøre narr av idrettsforeldrene de fleste foreldre enten kjenner til, eller kanskje kjenner igjen i seg selv.

– Jeg tror bare man hører tittelen så vil man få bilder i hodet av enten en mor eller far du har sett før, forteller han over telefon til TV 2.

Har latt seg inspirere av kjente foreldre

Elvestad har opplevde flere forskjellige typer med «idrettsforeldre», og har derfor latt seg inspirere. Han har fokusert på å imitere stereotypene, og laget forskjellige karakterer ut av disse.

– De skal representere arketypen, de som er pågående og står og hyler og skriker, forteller skuespilleren.

48-åringen legger imidlertid vekt på at han tror denne typen forelder gjør det med kjærlighet, og vil barnas beste.

– Det er jo en form for kjærlighet, men de tar opp for mye plass i det som egentlig skal handle om barna selv, og ikke om dem som forelder, forteller han.

Han tror også flere av de mer ekstreme idrettsforeldrene selv har latt seg inspirere av mer kjente – som for eksempel Gjert Ingebrigtsen.

– Det er ikke Ingebrigtsen som er problemet – det er de som forsøker å være han som er problemet. De presser barna sine, som nødvendigvis ikke har talentet eller lyst, mot toppidretten, forklarer han.

Den karakteren han tror de fleste seere kommer til å kjenne seg igjen i, eller kjenner til, er håndball-mammaen som kun bryr seg om sin egen datter.

– Hun står kun og hyler og skriker på sin egen datter, og ikke resten av laget. Hun er det nok en del som kjenner til, konstaterer Elvestad.

Kjenner seg selv igjen i én ting

På spørsmål om barna til Elvestad kjente igjen han som pappa i noen av karakterene, så tror han ikke det.

– Jentene mine har spilt håndball, men har aldri hatt noen ambisjon om å bli best. De har gjort det for å ha det gøy. Så når de ikke har hatt den ambisjonen, er det ikke noe vits for meg å ha det heller, forteller han.

Det er imidlertid én ting han kjenner seg igjen i.

– Den frykten for at barna dine skal slutte med all idrett, den kan jeg kjenne meg igjen i. Jeg liker det å gå på kamp og turneringer. Man vil jo at barna skal drive med noe idrett, fortsetter 48-åringen.

Derfor er det også den litt for påtrengende fotball-pappaen han kan si han relaterer mest til. Karakteren har en sønn som er altfor gammel, og heller ingen ambisjon, om å spille i eliteserien – men faren nekter å gi opp.

– Det er noen elementer i den karakteren jeg kjenner meg igjen i. Jeg har vinnerinnstinkt og slikt, og historien til karakteren er at alt han vil er at sønnen skal fortsette å spille fotball. Hvis ikke går livet hans i ruiner.

– Deilig å være litt rasshøl

Selv om Elvestad ikke tror at serien kommer til å provosere, tenker han den kan fungere som en tankevekker for noen.

– Jeg tror det kan være noen som møter seg selv i døren. Selv om den type idrettsforeldre kanskje ikke er kjent for å ha den beste selvinnsikten, forklarer han.

Å spille alle karakterene selv, var også en utfordring han likte godt. Noen også bedre enn andre.

– Alle karakterene har sine grunner til å elske dem. Og så er det jo litt deilig å være litt rasshøl av og til, forklarer han og viser til «alpin-pappa»-karakteren.

Hensikten med serien er uansett at folk skal ha det gøy, og le.

– Målet er først og fremst å ha laget noe som folk ler mye av og synes er ordentlig gøy, forklarer han.

– Men det gjør ikke noe om noen blir litt bevisst på hvordan idrettslag og foreldre behandler barna.

Alle episodene av «Idrettsforeldre» ser du på TV 2 Play allerede nå, eller på TV 2 i romjulen.