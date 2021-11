Tyskland vil fase ut kull innen 2030

Saken oppdateres!

Sosialdemokratiske SDP, De Grønne og Det fridemokratiske partiet FDP har tirsdag blitt enige om å forplikte seg til en utfasing av kull innen 2030 i en koalisjonsavtale, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at de tre partiene har blitt enige om regjeringsplattformen og danner Tysklands nye regjering etter Angela Merkel.

Klimapolitikken har vært et viktig fokus for partiene i Tyskland, som strekker seg mot et mål om karbonnøytralitet.



Partiene legger likevel vekt på at det er et ideelt scenario, og ikke et garantert løfte.



Videre har de blitt enige om å avslutte kraftproduksjon fra gass innen 2040, ifølge kilder til nyhetsbyrået.



Det betyr at det vil bli forbudt med gassvarmesystemer i nye bygninger, og eldre bygninger vil få sine eksisterende systemer erstattet.

Det er også bestemt at regjeringen vil jobbe mot å doble togpassasjerbruken i landet.