Black Friday-tilbudene: Slik lurer de deg

Årets største handledag er like rundt hjørnet, men tjenesten for prissammenlikning advarer - noen tilbud er for gode til å være sanne.

Årets billigste dag å handle er tilbudsdagen Black Friday, som hvert år avholdes den siste fredagen i november.

Butikkene skilter med solide rabatter på elektronikk, klær, sportsutstyr og kosmetikk, men ikke alle tilbudene er så gode som de utgir seg for å være.

– Selv om Black Friday totalt sett er den rimeligste dagen å handle på – den dagen i året med best tilbud og de laveste prisene – er det også den dagen i året da flest enkeltprodukter settes opp i pris, forteller norgessjef for Prisjakt, Are Vittersø.

ADVARER: Norgessjef for Prisjakt, Are VIttersø, advarer mot jojo-priser på Black Friday. Foto: Trygve Indrelid

Tjenesten overvåker og sammenlikner prisen på over 700.000 enkeltprodukter i omtrent 1700 nettbutikker. I fjor gikk litt over halvparten av varene ned i pris på Black Friday, men til gjengjeld ble prisen på hvert sjette produkt satt opp.

Vittersø forteller at et stort antall varer blir solgt dyrere på Black Friday, fordi prisen på mange varer settes opp denne dagen.

– Hele poenget med Black Friday er å få deg inn i butikken. Her er det lett å se seg blind på alle tilbudsplakatene.

Jojo-priser

Men det er ikke den eneste fellen man risikerer å gå i på handledagen. En stadig mer utbredt praksis blant butikkene lurer deg til å tro at du gjør et kupp, selv om du i realiteten betaler det varen egentlig koster.

– De hever prisene på produkter i ukene før den store kjøpefesten, før de senkes under Black Week. Dermed blir «kanontilbudet» kanskje ikke fullt så godt likevel, sier Vittersø.

– Denne jojo-tendensen er tydelig hvert eneste år, og i år ser vi det samme. Så langt denne høsten har nær 80.000 enkeltprodukter som vi overvåker, blitt satt opp i pris fra 1. oktober, før prisene helt tydelig er redusert under Black Week.

OPP OG NED: Prisen på de tre produktene gjør et hopp kort tid før Black Friday - før de settes ned igjen til normal pris. Foto: Skjermdump / Prisjakt.no

Han er likevel forsiktig med å anklage butikkene for juks og lureri.

– Det handler også om tilbud og etterspørsel, og butikkene er i sin fulle rett til å justere prisene gjennom året. Likevel blir det nokså påfallende rundt Black Friday, sier Prisjakt-sjefen.

Kan være ulovlig

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier praksisen rundt prisendringer kan være ulovlige.

– Det er ikke lov å justere prisen opp rett før Black Friday, for deretter å sette den ned igjen for å lage supersalg. Varen må være solgt over lengre tid før salget, sier Iversen.

Han sier en tommelfingerregel er at varen må ha vært solgt til ordinær pris i seks uker før den kommer på salg, og at Forbrukertilsynet følger med på denne typen prismarkedsføring.

KAN VÆRE ULOVLIG: Forbrukerjurist Thomas Iversen sier prispraksisen hos enkelte butikker kan stride mot lovverket. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Han råder deg som skal handle på Black Friday til å tenke deg om og bare kjøpe det du faktisk trenger.

– Du sparer ingen penger på å kjøpe noe, bare fordi det er på salg, poengterer Iversen.

– Tenk om du faktisk trenger produktet, og sjekk at det faktisk er et godt tilbud.

Forbrukerjuristen understreker også at du har angrerett på netthandel, dersom du skulle innse at du har handlet for mye. Også mange fysiske butikker har åpent kjøp, slik at varer kan returneres hvis du innser at handlingen har gått over stokk og stein.

Disse tilbudene bør du se etter

Til tross for at ikke alle tilbudene er så gode som de kan se ut til, er det enkelte varer du bør se etter om du ønsker å gjøre et kupp.

Hodetelefoner, TV og smartklokker, sportsklær og skjønnhetsprodukter er blant de varene nordmenn flest kjøper mest av på Black Friday, og som det som regel lønner seg å kjøpe.

Ifølge Prisjakt var det mobiltelefoner, datamaskiner og tilbehør, hodetelefoner og skjønnhetsprodukter som de registrerte flest prisavslag på under fjorårets Black Friday.

– Forbrukerelektronikk, lyd og bilde, spillkonsoller og spill og mobiltelefoner ligger per i dag godt under gjennomsnittet på vår oversikt over slike prisøkninger fra 1. oktober, sier Are Vittersø.

TILBUDSFEST: Black Week er i gang og lader opp til årets største salgsdag; Black Friday. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

I motsetning til lokketilbudene, uten noe særlig reelt prisavslag, mener han det er gode penger å spare på disse varetypene.

– Her kan kundene antagelig være tryggere på at prisene er mer reelle, og tilbudene virkelig gode, sier norgessjefen i Prisjakt.

Prisekspertens tips

Vittersø har tre råd til deg som vil undersøke hvor godt et Black Friday-tilbud egentlig er, og hvordan du kan sikre deg en vare til lavest mulig pris.

Det første rådet er å sammenlikne prisen med andre butikker. Selv om et produkt er på tilbud et sted, betyr det ikke at det er den billigste butikken.

Vittersøs andre råd er å sjekke prishistorikken til et produkt for å se om det har vært billigere før. Om det har vært rimeligere på et tidligere tidspunkt, er sjansen stor for at det vil gå ned til samme pris senere.

Hans tredje råd er å sammenlikne produktets egenskaper, som kan være særlig relevant for elektronikk som TVer, mobiltelefoner, kjøkkenmaskiner eller andre ting som stadig kommer i ny, forbedret utgave.

– Kanskje er ikke alle like viktige for deg og ditt bruk, og da kan det være penger å spare på å velge en annen modell. Det er flere priskupp blant eldre modeller, enn blant modeller som er lansert i 2021, sier Vittersø.