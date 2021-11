Erklærer landesorg etter at 45 mennesker mistet livet i bussbrann

Bulgaria og Nord-Makedonia har erklært landesorg onsdag, etter at 45 mennesker, tolv av dem barn, mistet livet i en bussbrann.

Bussen hadde 52 mennesker om bord og var på vei tilbake til Nord-Makedonias hovedstad Skopje fra en ferietur til Tyrkia natt til tirsdag. Det er fortsatt ukjent hva som forårsaket ulykken, men bussen skal ha krasjet i en midtdeler på motorveien før den umiddelbart tok fyr.

Av de 52 passasjerene var det kun sju som kom seg ut. De ble fraktet til sykehus i Bulgarias hovedstad Sofia med brannskader.

Landesorg

Bulgaria holder onsdag en dags landesorg, mens Nord-Makedonia begynte en tre dagers sørgeperiode. Det flagges på halv stang ved alle offentlige institusjoner, og offentlige arrangementer er avlyst.

Bulgarias fungerende statsminister Stefan Janev kaller ulykken en stor tragedie.

– La oss håpe at vi lærer noe fra denne tragiske ulykken, slik at vi kan forhindre slike hendelser i framtiden, sier Janev.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kondolerer overfor familie og venner til de døde.

– I disse forferdelige tider står Europa i solidaritet med dere, sier von der Leyen.

Også Pave Frans har uttrykt sine kondolanser i et telegram, spesielt overfor familiene til de yngste ofrene.

– Med spesiell omtanke for barna som har gått bort, overlater han sjelene til de omkomne til den Allmektiges nåde, står det i telegrammet, signert Vatikanets innenriksminister Cardinal Pietro Parolin.

Ubesvarte spørsmål

Nord-Makedonias utenriksminister Bujar Osmani besøkte sykehuset i Sofia onsdag, for å møte de overlevende og legge til rette for kommunikasjon mellom familiene deres og institusjoner i Bulgaria.

Rettsmedisinere fra Skopje vil bidra i arbeidet med å identifisere de omkomne.

Ifølge Albanias utenriksminister Olta Xhacka er nesten alle de døde etniske albanere, men det er uklart om de er nord-makedonske borgere.

Blant de overlevende var det fem nord-makedonere, en serber og en belgier, ifølge Nord-Makedonias utenriksdepartement.

Bulgaria er et av landene i Europa med flest trafikkdødsfall i forhold til befolkningen. Tall fra EU-kommisjonen viser at 89 personer per 100.000 innbyggere dør i trafikken hvert år, skriver nyhetsbyrået AP.