Kilder til TV 2: Ap spurte Høyre om dokumentasjon på Eva Kristin Hansens avgang

Høyre ble kontaktet av Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget for å få e-posten med Eva Kristin Hansens avskjedsmeddelse.

Onsdag har vært en over snittet begivenhetsrik dag på Stortinget, og på formiddagen var det nærmest kaotiske tilstander.

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet hadde nettopp lagt fram sin innstilling om at Masud Gharahkhani var deres kandidat til å overta som stortingspresident etter Eva Kristin Hansen, raskt etterfulgt av et frontalangrep for åpen scene i vandrehallen fra den vrakede Sverre Myrli.

Samme formiddag ønsket Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget, Jarle Roheim Håkonsen, å ha tak i hva Hansen hadde sendt i en e-post til Stortinget, hvor hun formelt varslet sin avgang.

Men Håkonsen kontaktet ikke Arbeiderparti-politikeren selv for å få svar.

Avskjedssøknaden tok han nemlig kontakt med folk i Høyre for å få fatt i.

– Hadde ikke mottatt kopi

I korridoren i keiserfløyen, der presidentskapet sitter på Stortinget, ble det fort summing om hvor denne avskjeden faktisk var, beskriver kilder TV 2 har snakket med.



Men det ble raskt pekt på at alle som lurte kunne henvende seg til sekretariatet for å få dokumentasjon.

Fungerende president Svein Harberg (H) leste opp at Hansen formelt varslet sin avgang i Stortingssalen tirsdag.

– Stortinget har mottatt meddelelse fra stortingspresident Eva Kristin Hansen om at hun trekker seg som Stortingets president. Det foreslås at denne meddelelsen vedlegges protokollen, sa Harberg.

Håkonsen ville altså ha tak i meddelsen Harberg hadde fått.

– Siden vi ikke hadde mottatt kopi av den meldingen Harberg siterte fra Eva på talerstolen i går, så spurte jeg Harbergs rådgiver om en kopi av den. Forsøksvis ubyråkratisk og greit, og ikke noe å lage styr av, tenker nå jeg, da, sier Håkonsen til TV 2.

Han understreker at han ikke var i tvil om at Hansen faktisk hadde trukket seg, på tross av et oppsiktsvekkende intervju med Hansens forsvarer kvelden i forveien.

Foreslo utsettelse av presidentvalget

Tirsdag kveld ble det nemlig publisert et intervju med Eva Kristin Hansens advokat John Christian Elden i Aftenposten, hvor han sa at Stortinget burde utsette spørsmålet om å skifte ut Hansen som president.

Bakgrunnen var at Hansen antok at hun var under politietterforskning da hun trakk seg torsdag forrige uke, noe politiet har avvist overfor Elden.

Hansen selv har ikke ønsket å stille til intervju onsdag.