Byrådet i Bergen går av etter å ha tapt i bybanesaken

Det var knyttet stor spenning til avgjørelsen rundt bybanen og Bryggen. I dag ble alternativet over Bryggen skrinlagt.

Byrådsleder Roger Valhammer går av etter å ha tapt i bybanesaken.

Debatten om bybanen gjennom sentrum skal legges i tunnel eller over Bryggen har ridd bergenspolitikken som en mare. I nesten ti år.

I dag vedtok bystyret i Bergen tunnelalternativet. Med svært knapp margin.

Før avstemningen stilte byrådsleder Roger Valhammer kabinettspørsmål i saken. Det betyr at byrådet truet med å gå av dersom bystyret vedtok tunnelløsningen.

Da bystyret vedtok tunnelløsningen, gikk Valhammer på talerstolen og bekreftet at byrådet går.

Steile fronter

«Hva vil vi ha! BYBANE Når vil vi ha det! NÅ!»

Bystyrerepresentantene i Bergen ble i dag møtt av en rekke oppmøtte publikummere da de ankom møtet. De aller fleste krevde at politikerne nå vedtar Bryggen-alternativet og legger bybanekrigen død.

Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Nå er det på tide å lande denne saken, sa første taler i debatten, Charlotte Spurkeland, fraksjonsleder i Høyre.

– For oss er det to ting som er viktig. Bryggen og reisetid. Tunnelløsningen er det beste alternativet her, sa hun.

– Ikke penger til tunnel

Prisen på bybaneprosjektet og verdensarven Bryggen har vært stridens kjerne.

Mens motstanderne av Bryggen-alternativet mener bybanen vil true byrommet og kulturarven, mener Byrådet og SV at det er knyttet minst risiko ved å legge banen over Bryggen.

– Vi har ikke penger til tunnelen, sa partileder for Arbeiderpartiet i Bergen, Geir Steinar Dale.

Fagetaten til kommunen har regnet ut at tunnelløsningen vil koste 2,2 milliarder mer enn løsningen over Bergen.

– Bybanen til åsane er i spill. Det eneste alternativet er dagalternativet over Bryggen. Bybanen må bygges nå! avsluttet Dale innlegget sitt.

Omkamp på omkamp

Veien hit har vært lang.

I 2014 ble det vedtatt at bybanen skulle gå i tunnel. Året etter ble det nytt politisk flertall, og i 2016 ble det bestemt at bybanen måtte gå over Bryggen.

Etter valget i 2019, var det igjen duket for omkamp. Byrådet ville utrede både tunnel- og bryggealternativet.

Nå er det kanskje satt et punktum.

Mindretall for Bryggen

Byrådet – med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF – sammen med SV mente på sin side a t det er knyttet for stor risiko til å legge bybanen i tunnel, og ønsket å gå inn for Bryggen-traseen.

Traseen, som snart er ferdig regulert, fikk ikke flertall.

Bybanen mot Åsane blir derfor utsatt, på ubestemt tid. Fagetaten har sagt at en regulering av tunnelløsningen vil ta mellom tre og seks år.

Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nytt forslag - i siste liten

To av jokerene i debatten, som frem mot møtet ikke hadde uttalt seg om hvilket alternativ de ville gå inn for, var to av Senterpartiet sine bystyrerepresentanter.

Onsdag meldte Bergens Tidende at representantene fra Sp kom til å fremme et nytt forslag i bybanesaken: Å utrede tunnelalternativet videre, men samtidig arbeide videre med alternativet over Bryggen.

Forslaget kunne utsette saken enda en gang, men holde liv i ønsket om løsningen over Bryggen.

Dette forslaget ble ikke vedtatt.

