Toyota har ikke stresset med å introdusere sin første elbil. I stedet har de jobbet mye med elektrifisering i form av hybrider, hydrogenbiler og ladbare hybrider.

Men nå er det like før de melder seg på i segmentet som stjeler svært mye av det norske nybilsalget. Neste år lanserer de nemlig sin første elbil: bZ4x.

Den har ikke Europa-premiere før 2. desember. Men vi har fått et sniktitt, allerede nå. Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen snublet nemlig over den under bilutstillingen i Los Angeles, som pågår akkurat nå.

Og vi kan allerede slå fast at dette ser lovende ut.

Kan bli mest solgt

– Toyota biter godt fra seg i det norske markedet, selv uten å kunne tilby en ren elbil. Det sier seg selv at de vil blande seg inn i kampen om å ha landets mest solgte bil, når de til sommeren kommer med bZ4x, mener Broom-Vegard.

Han synes ikke bilen byr på noen revolusjon i sitt segment, men peker på en del viktig faktorer for suksess i det norske markedet.

– Det er en SUV, kan leveres med firehjulsdrift, får brukbar rekkevidde, bra med plass, mulighet for taklast og trolig en gunstig pris.

Mer om rekkevidde, ytelser, interiør og designet på bilen, ser du i videoklippet øverst i artikkelen.

Samarbeid med Subaru

bZ4x er for øvrig et samarbeidsprosjekt med Subaru. De to japanske bilmerkene har gjort det tidligere også, med sportsbilene GT86/BRZ.

Subarus el-SUV skal hete Solterra. I essens er bilene identiske i forhold til drivlinje, batteri, plattform og det grunnleggende designet. Noen små grep når det kommer til lykter og detaljer vil skille de to fra hverandre.

– Begge bilene er på plass her i LA. Og om bZ4x er viktig for Toyota, er det ingen ting mot hvor viktig Solterra blir for Subaru. De trenger desperat en storselger – og kan fort få det nå, sier Brooms redaksjonssjef.

