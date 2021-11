Tysk regjeringsplattform presenteres onsdag

Sosialdemokratiske SPD ble det største partiet i det tyske valget og har siden 26. september forhandlet med Partiet De Grønne og det markedsliberale partiet Fridemokratene (FDP) om å danne en flertallsregjering.

Det er De Grønne og FDP som opplyser at plattformen skal legges fram onsdag klokken 15.

Trafikklyskoalisjon



Samarbeidet mellom de tre partiene er kjent som trafikklyskoalisjonen ettersom det er snakk om et rødt, et grønt og et gult parti. Det er store politiske forskjeller særlig mellom De grønne og liberale FDP.

Det er imidlertid klart at FDPs krav om å ikke øke skatter eller statlige utgifter har blitt møtt, mens De Grønne og SPD har fått gjennomslag for omfattende klimasatsinger.

Partiene er blant annet enige om at kull skal utfases innen 2030, ikke 2038 som planen er i dag. Tyskland er sterkt avhengig av kull, som står for rundt en tredel av landets energibehov.

Går glipp av rekord

Lite har lekket fra regjeringssamtalene, og det er ikke klart hvordan regjeringskabalen vil se ut. Etter alt å dømme blir Olaf Scholz fra Sosialdemokratene ny statsminister.

Ifølge AFP vil partileder Christian Lindner for FDP trolig bli finansminister, mens Annalena Baerbock, den ene av De Grønnes to ledere, blir Tysklands første kvinnelige utenriksminister. Hennes medleder Robert Habeck skal trolig lede et nytt klimadepartement.

Scholz har vært finansminister og visestatsminister siden 2018 og er ventet å ta over for Angela Merkel 6. desember. Før den tid må koalisjonsavtalen gjennom en uravstemning blant alle De Grønnes medlemmer og godkjennes av landsmøtene i de andre to partiene.

Hvis det går i orden, vil Merkel gå glipp av rekorden som den lengstsittende statsministeren i Tyskland med noen dagers margin. Inntil videre beholder Helmut Kohl rekorden. Han ledet Tyskland som statsminister fra 1982 til 1998 og var arkitekten bak Tysklands gjenforening da tidligere DDR gikk inn i forbundsrepublikken i 1990.

Blomster til Merkel

Nyheten om avtalen mellom de tre partiene kom samtidig som at Merkel holdt det som trolig blir hennes siste regjeringsmøte. Scholz ga i den anledning en blomsterbukett til Merkel, som har ledet landet siden 2005.

Det sosialdemokratiske partiet SPD ble størst i det tyske valget, med 25,7 prosent av stemmene. Angela Merkels konservative parti gikk kraftig tilbake og havnet på andreplass med 24,1 prosent. Merkel tok ikke gjenvalg, og partiet har nå hendene fulle med å finne en ny partileder og å gjenreise seg etter tidenes mest elendige valgresultat.

På tredjeplass kom De grønne med 14,8 prosent. FDP endte på fjerde plass med 11,5 prosent.