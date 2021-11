NRK-journalistene om Qatar-situasjonen: – Ble behandlet bra

– I dag er det først og fremst en stor lettelse, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

De to journalistene ble først arrestert og fratatt opptaksutstyr i Qatar, før de 32 timer senere ble løslatt. Arrestasjonene har vakt sterke reaksjoner fra flere som mener det er brudd på pressefriheten.

Eriksen peker på det grunnleggende oppdraget til NRK og andre medier og journalister.

– Dette er et angrep på det oppdraget. Frie, uavhengige medier og journalister som kan jobbe under rammer som kan fortelle det som faktisk skjer er helt grunnelggende, sier Eriksen.

Kringkastingssjefen sier han er glad for at både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt har fordømt arrestasjonen, selv om det var som forventet.

Ble arrestert

Det var Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani som ble arrestert i Qatar. Under pressekonferansen forteller Ekeland at de ble satt på glattcelle og satt i avhør i flere timer.

– Vi opplevde at de var opptatt av at vi skal fortelle vår historie og hvordan vi har arbeidet, sier Ekeland.

Han sier de følte seg godt ivaretatt den første dagen, mandag. De ble tatt med tilbake til hotellet for å hente det de hadde av utstyr og minnekort, før Ekeland ble kastet på glattcelle, mens Ghorbani satt i videre avhør.

– Det var ingen møbler eller noe som helst, en ti-tolv mennesker og kakerlakker.

ARRESTERT: Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani fra NRK ble arrestert i Qatar på søndag. Ifølge myndighetene i Qatar skal de ha filmet på privat område uten tillatelse. Foto: Lars Nyland / TV 2

Etter noen timer med søvn på et rom med to madrasser, ble de sittende i samtaler i påvente av avgjørelse om løslatelse eller videre sak. Etter tre nye timer på glattcelle ble de bedt om å signere et papir.

– Kanskje to timer senere får vi beskjed om at vi skal bli med. Der er bagasjen vår, der er døra, vi kan få lov til å gå ut.

Han forteller at de ikke visste om de var løslatt, men at de etter hvert fikk bekreftet både at de var løslatt og at de kunne dra fra landet.

NRK hadde mottatt bildene

De to satte seg på flyet klokken 02.30 natt til i dag, lokal tid.

Ghorbani forteller at han i avhør måtte spille av alle opptak og fortelle hvor og når de ble tatt.

– De var nysgjerrige på utstyret, på oppdraget, hvorfor vi var der i det hele tatt, hvor mange reportasjer vi har laget, sier Ghorbani.

BLE BEHANDLET BRA: Lokman Ghobani sier de ble behandlet bra under arrestasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han sier de fleste bildene allerede var blitt sendt til NRK da utstyret ble beslaglagt.

– Bortsett fra det var de hyggelige. Jeg fikk bli med en offiser for litt te og en sigarett i bakgården.

Ekeland sier de aldri ble utsatt for trusler eller vold, og at de følte seg trygge til tross for den ubehagelige situasjonen.

– Vi ble behandla bra, og vi fikk kaffe og te og vårt eget rom med to madrasser. Vi ble behandla godt mens vi var der nede, sier han.