Solbakken i strupen på Qatar og Peter Schmeichel

Norge er ute av kampen om en VM-billett til Qatar neste år, men det har ikke bremset Ståle Solbakkens engasjement rundt debatten som igjen har blusset opp etter en knusende Amnesty-rapport og arrestasjonen av to NRK-arbeidere på jobb hos VM-arrangøren.

– Det er tragisk for alle parter og et kjempeselvmål av Qatar. Det siste året har jeg snakket en del med Halvor i NRK, som nå ble arrestert, og jeg har veldig respekt for ham og føler med dem. Men oppi all lidelsen håper jeg kanskje det har kommet noe godt ut av det, sier Solbakken.

TILBAKE PÅ NORSK JORD: NRK-journalist Halvor Ekeland som sammen med fotograf Lokman Ghorbani ble arrestert i Qatar, blir tatt i mot av familien sin etter ankomst på Gardermoen onsdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han trekker fram reportasjene fra Ekstra-Bladets gravejournalist Jan Jenssen fra innsiden av Qatar, og TV 4-profilen Olof Lundh sine intervjuer med VM-sjefen og den tidligere keeperkjempen Peter Schmeichel, som forbilledlig journalistikk.

Schmeichel var invitert til Qatar for å se Formel-1 og kaste glans over neste års sluttspill, og ville ha seg frabedt spørsmål om hvordan han ser på Amnesty-rapporter om miserable forhold for migrantarbeidere.

– Det vil jeg overhodet ikke blande meg i. Og grunnen er at vi spiller fotball, og vi elsker fotball, og vi arrangerer fotballturneringer alle steder i verden. Sånn har det alltid vært. For meg handler det om fotball, og politikken må de som er valgt og har en karriere innen politikk ta seg av, sa Schmeichel blant annet, før han spurte reporteren om det var fordi Sverige ikke var kvalifisert at han stilte alle spørsmålene om Qatar.

KOSTE SEG I QATAR: Den gamle keeperkjempen Peter Schmeichel var på besøk i Qatar i forrige uke, der han blant annet fikk med seg Formel-1 og stilte opp for VM-arrangøren. Foto: Hasan Bratic / DPA

Tar sterk avstand

Solbakken mener intervjuet oppsummerer godt problemet i internasjonal fotball.

– Olof Lundh gjorde et glimrende intervju med sjefen i Qatar-VM, og med Peter Schmeichel. Det viste litt av problemet vi har i fotball. Jeg er nok mer imponert over ham som keeper enn som fotballpolitiker eller hva jeg skal kalle det. Det han sa der tar jeg sterk avstand fra, sier landslagssjefen.

David Beckham har også inngått en lukrativ ambassadøravtale med Qatar, noe Solbakken tror og håper vil løfte det problematiske rundt mesterskapet også i England.

– Jeg leser jevnlig engelske aviser og ser at tabloidavisene der i mye større grad har tatt tak i det. Jeg ser at Bayern München sine supportere presser på ledelsen der, så det kan godt hende at det kommer noe godt ut av dette, ikke minst på grunn av Amnesty-rapporten.

MARKERTE MOT QATAR: Ståle Solbakken og det norske landslaget har satt fokus på migrantarbeidernes rettigheter foran hver kvalikkamp. Foto: JORGE GUERRERO

– Mitt håp har hele tida vært at de store fotballnasjonene begynner å legge mer trykk på dette, som vi så antydninger til da Tyskland og Nederland fulgte etter det vi startet med av diverse markeringer. Jeg ønsker ikke at dette skal bli et norsk, svensk eller skandinavisk prosjekt, men at flere og flere kommer etter. Det er noen tegn i tiden på at det skjer, selv om det har vært flere tilbakeslag enn framskritt. Der må vi legge oss flate og erkjenne det. Men det er ikke dermed sagt at vi kan gi opp. Fotball kan ikke ta hele byrden, hva kan næringslivet gjøre, hva kan politikerne gjøre? Det må ikke bare bli NFF mot Qatar, sier Solbakken.

– Har du samme standpunkt nå som tidligere, at dialog er veien å gå?

– Det er viktig å si at i denne prosessen her har både jeg og NFF-ledelsen hatt ekstremt stor respekt for boikottkortet. Ingen kan egentlig argumentere mot det finnes gode grunner for boikott. Men hva kan man gjøre fra innsiden? Ikke at vi skal ha noe honnør eller skryt, men vi har fått gode tilbakemeldinger fra Amnesty nasjonalt og internasjonalt. Det jeg derimot vil skryte av er spillerne mine, de har vært veldig opptatt av at dette skal gjøres på en fin måte, sier Solbakken.

– Kan høres naivt ut

Han trekker fram en episode fra før Norges viktigste bortekamp mot Montenegro i mars, som de vant 1-0.

– Vi var pisket til å vinne den kampen, og før det siste avgjørende taktikkmøtet tok Martin Ødegaard, Mats Møller Dæhli og Kristoffer Ajer seg 30 minutter med våre supportere og diskuterte åpent hvilket syn de forskjellige hadde. Spillerne har vært ekstremt bevisste på dette hele veien. Ikke i noen land har det vært så mye diskusjoner og debatt. Det er viktig at vi ikke bare graver oss ned i skyttergrava, men er konstruktive, sier Solbakken.

Som altså lander på at han står på sitt opprinnelige standpunkt, om at boikott ikke var veien å gå.

– Jeg lander på at vi må være med og prøve å påvirke alt vi kan. Så kan det høres naivt ut, og virke som man ikke klarer det verken overfor FIFA eller qatarske myndigheter. Mye tyder på at det er veldig vanskelig å nå gjennom. Så får vi se om snøballen kan rulle enda raskere, og det kan bli mer og mer press på dem. Mitt håp har som sagt alltid vært at de store nasjonene skal melde seg på, sier han.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er rystet over de siste dagers hendelser.

– Det er ikke mer enn noen uker siden at jeg var med på et nordisk møte der vi, via video, fikk møte lederen av VM-komiteen i Qatar. Et av spørsmålene da var nettopp ytringsfrihet og pressefrihet. Han ga da en klar garanti for at presse – og ytringsfrihet gjelder 100 prosent før, under og etter mesterskapet. Han sa det ville være fullt mulig for internasjonale journalister å bevege seg fritt og lage reportasjer rundtom i Qatar.

– Hva synes du om den lovnaden nå?

– Det er et klart brudd på den lovnaden. Det er skuffende, og det svekker tilliten og troverdigheten til det arbeidet VM-komiteen og myndighetene gjør nå. Også i forhold til om vi kan stole på de svarene vi får i spørsmål om menneskerettigheter og forholdene der nede.