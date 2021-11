Kuben skole: Fem mindreårige siktet for drapsforsøk

Fem mindreårige er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole mandag 15. november.

Politiet skriver i en pressemelding at de onsdag har gjennomført en aksjon i forbindelse etterforskningen av drapsforsøket.

De pågrepne vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen.

Fraktet til sykehus

Mandag 15. november ble en gutt i tenårene fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket ved den videregående skolen.

ÅSTEDET: Mange politipatruljer var raskt på plass etter knivstikkingen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Gutten var aldri livstruende skadd, og politiet fikk raskt avhørt ham.

«Fem personer er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. Samtlige av de siktede er under 18 år», skriver politiet i pressemeldingen.

Tidlig fase

Videre skriver de at etterforskningen fremdeles er på et tidlig stadium, men at det i løpet av den siste uken er gjort en rekke vitneavhør og tatt flere beslag.

«Hva som er foranledningen og eventuelt motiv for handlingen vil bli søkt avdekket i den videre etterforskningen», heter det i pressemeldingen.

Politiadvokat Helle Brabrand har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.