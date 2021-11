Tror ikke på et ord av det myndighetene i Qatar sier

Forkjempere for boikott av fotball-VM i Qatar har null tillit til at myndighetene i landet sine forklaringer.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani var i Qatar for å lage reportasjer i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter. De ble pågrepet og satt 32 timer på glattcelle før de ble løslatt. Onsdag var de tilbake på norsk jord.

Qatarske myndigheter sier at de to NRK-journalistene ble pågrepet fordi de filmet på privat område uten tillatelse.

Den qatarske ambassadøren må imidlertid forklare Qatars pågripelser av to NRK-journalister i et møte med Utenriksdepartementet.

REAGERER: Martin Paulsen, delegat på fotballtinget 1 Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Martin Paulsen, som sitter i Etiske Komité i NFF, har tidligere frontet en Qatar-boikott.

Han understreker at han uttaler seg til TV 2 på vegne av seg selv og ikke på vegne av komitéen.

Paulsen er sjokkert over at regimet i Qatar arresterte to norske journalister i landet.

– Først og fremt kan jeg ikke svare på vegne av etisk komité, men kun på vegne av meg selv. Den etiske komitéen har ikke fått diskutert dette enda, men kommer til å gjøre dette innen kort tid. Jeg er sjokkert over den nyheten som kom i går. Utviklingen i Qatar er svært bekymringsfull, sier han til TV 2.

– Du var jo i utgangspunktet en av forkjemperne for boikott, hva tenker du nå?

– Jeg synes det vi har sett av angrep på pressefriheten den siste tiden – da tenker jeg både på Josimar-saken, og arrestasjonene av NRK-journalistene – det bekrefter inntrykket mitt som jeg var tydelig på fra starten av debatten. Jeg sa jeg var svært bekymret for pressefriheten i Qatar. Har vi ikke pressefrihet har vi ikke heller muligheten til å få det fulle bildet av hva som foregår i landet. Når journalister blir kneblet på denne måten hindrer det innsynet. Det som gjør meg spesielt bekymret er at her snakker vi om norske journalister. Da blir jeg enda mer bekymret for de som bor i Qatar, med tanke på hvilken informasjon som blir holdt tilbake. Jeg synes dette kaster en mørk skygge over hele VM, svarer Paulsen.

Forventer NFF-reaksjon

Han forventer en reaksjon fra Norges fotballforbund (NFF).

– Det er tydelig meislet ut i vedtakene. Der står det svart på hvitt hva det er forventet at NFF skal gjøre. Det er et eget punkt om pressefrihet, og et punkt som handler om at de skal reagere når det skjer alvorlige hendelser som nå. Det forventer jeg at de gjør, konkluderer Paulsen.

– Hva blir det viktigste å følge opp for den etiske komitéen videre?

REAGERER: Gjert Moldestad. Foto: Bendiksby, Terje

– Den etiske komitéen må bare følge opp videre og gjøre rollen vår. Vi skal ettergå at NFF gjør jobben de er blitt bedt om å gjøre. Så skal vi vurdere om vi synes arbeidet er i tråd med tiltakene som beskrevet i Qatar-utvalgets tiltaksliste, mener Paulsen, som ikke akkurat er enig med FIFA-president Gianni Infantino i at det har vært en «strålende utvikling i Qatar».

– Jeg synes ikke det har vært en strålende utvikling i Qatar. Jeg synes det vi er har sett de siste ukene er dypt bekymringsverdig, fastslår han.

Ressursperson Norsk Supporterallianse og styremedlem Bataljonen, Gjert Moldestad, har vært en av forkjemperne for at Norge skulle gå i bresjen og boikotte fotball-VM i Qatar.

Nyheten om arrestasjonen av de norske NRK-journalistene kom egentlig ikke som en stor overraskelse på ham.

– Jeg ble vel mer opprørt enn sjokkert. Jeg ser mange reagerer, men sjokkert, det ble jeg ikke. For dette var en av grunnene til at vi ønsket en boikott, og som viser hvilket regime og land Qatar er. At de to norske journalistene ble arrestert er nok et eksempel på at vi som fotballnasjon burde vedtatt en boikott da vi hadde muligheten, og satt en strek en gang for alle, sier Gjert Moldestad til TV 2, før han slår fast:

– Jeg her imidlertid stolt over at jeg har tilhørt en grasrot og en supporterbevegelse som stod opp for brudd på pressefrihet og menneskerettighetsbrudd, sier han.

Tror ikke på et ord de sier

Moldestad mener FIFA, og president Gianni Infantino, ikke har vært i nærheten av å irettesette Qatar. Han står fast på at FIFA aldri skulle ha tildelt oljenasjonen mesterskapet i utgangspunktet.

– Jeg har ikke tillit til at det Infantino sier er sant i det hele tatt. Det har vært så mange ting i Qatar, og det var et land som aldri skulle hatt VM. Dessverre er Infantino med på denne sportsvaskingen når han er med på å kaste glans over arrangementet, sier han.

Moldestad er klar på at myndighetene i Qatar kjører på med massiv propaganda, og tror ikke på et ord de sier.

– Qatar arresterer journalister, og er ikke på noen som helst måte interessert i et åpent ordskifte. Myndighetene kommer med propaganda, og når de arresterer uavhengige journalister, fremfor å vise dem rundt omkring, så prøver de å stoppe dem. Det så vi også med tanke på søksmålet mot Josimar. Jeg har null tillit til det som kommer fra Qatar, sier han.

– Nå bør alle redaksjoner be om tilgang til Qatar

Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty, er klar på at norske og internasjonale medier nå ikke må slutte med sin kritiske dekning av myndighetene i Qatar.

– Der vi er nå, så håper vi alle norske redaksjoner ber om tilgang til Qatar. Nå er det full dekning som teller, fyll belysning - å komme seg bak fasaden og på et vis få fram virkeligheten i Qatar for migrantarbeidere, for mennesker som er skeive, for kvinner, og for hele ytringsfriheten. Dette burde være startskuddet for norske redaksjoner til å be om adgang for å få dekket Qatar så mye som overhodet mulig frem til VM 2022, sier Amnesty-lederen, og slår bestemt fast:

– Det tror vi er det som vil lykkes aller best. Verden trenger å få høre om hva som er virkeligheten i Qatar, poengterer han.