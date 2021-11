Sverre Myrli raser mot «ryktespredning» etter vraking: – Du blir helt forsvarsløs

Sverre Myrli (Ap) kommer med klar tale etter at han ble vraket fra presidentskapet.

– Jeg har ikke fått noen forklaring, sier Sverre Myrli (Ap) til pressen på vei ut av stortingssalen onsdag formiddag om vrakingen av han selv fra presidentskapet.

– Jeg reagerer på en del av de virkemidlene som er blitt brukt. Det er framsatt rykter om meg. Det synes jeg er unødvendig, sier Myrli.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte onsdag Masud Gharahkhani (39) som kandidat til ny stortingspresident. Kari Henriksen ble valgt som 4.visepresident, og med det forsvant Myrli ut.

– Helt latterlig

Kandidatene til å overta for Eva Kristin Hansen ble gransket nøye. Ap-politiker Sverre Myrli forteller at han er spurt om et forhold han hadde på 90-tallet.

– Jeg er konfrontert med et tidligere forhold fra tidligere som er omtalt i offentlighet, sier han til TV 2.



Saken ble omtalt av TV 2 i går.

– Dette ble tatt opp som om det gikk et rykte om dette. Det er det jeg reagerer på. Slike saker burde tas med en gang, ikke mange år etterpå, sier Myrli.

Han understreker at han ville bli sittende i presidentskapet.

– Den episoden som ble brakt opp var helt latterlig, mener Myrli.

Han henviser episoden som dette tidligere forholdet som ligger «20-25 år tilbake i tid», og mener valgprosessen har vært merkelig.

– Dette har vært uheldig. At en graver i fortiden og setter ut rykter som dette er fryktelig skadelig for et parti.

Han mener det er bedrevet «skittent spill».

– Du blir jo helt forsvarsløs, sier Myrli.

MØTTE PRESSEN: Sverre Myrli (Ap) reagerer på «virkemidlene» som er brukt i jakten på ny Stortingspresident. Foto: Aage Aune / TV 2

Kjønn

Leder av valgkomiteen Åsmund Aukrust begrunner omrokkeringen der Myrli faller ut, med Arbeiderpartiets kvoteringsregler.

– Det var absolutt ikke et ønske om å bytte ut Sverre. Eneste grunn til at det blir bytte av visepresident er at vi fikk en mannlig president. Kvoteringsreglene er absolutt i Arbeiderpartiet, sier Aukrust til TV 2.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun ikke vil kommentere «rykter og spekulasjoner» rundt kabalen.

– Og når det gjelder visepresident så var det det at vi skulle ha en mann og en kvinne som avgjorde det. Det var ikke noe ønske om å ta ut Sverre, sier Stenseng til TV 2.