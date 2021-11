Qatar om NRK-journalistene: Filmet på privat område

Saken oppdateres!

Myndighetene i Qatar sier i en pressemelding at NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tok seg ulovlig inn på privat eiendom og filmet uten tillatelse.

Journalistene ble arrestert og ble sittende i varetekt over 30 timer i forbindelse med én reportasjereise ett år før VM går i gang. Det har ikke blitt tatt ut tiltale, ifølge myndighetene i Qatar.

De to journalistene landet på Gardemoen i dag, som du kan se i vidoevinduet øverst.

– Vi har blitt avhørt, men er først og fremst glad for å være tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsomt. Vi skal ha en del møter med NRK og finne ut av en del ting, og komme tilbake med kommentarer etter hvert, sa Ekeland.

Ifølge myndighetene i Qatar ble journalistene gitt tillatelse til å filme "hvor de ville i Qatar", men at "disse frihetene ikke kan overskride landets lover".

Regjeringen må på banen

Guri Melby (V) mener regjeringen må komme på banen for å redegjøre for hvordan Norge skal forholde seg til idrettsarrangementer i land med menneskerettighetsbrudd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er uakseptabelt at to av NRKs journalister ble arrestert i Qatar.

Idrettspresident Berit Kjøll er urolig på vegne av journalister fram mot VM.

– Disse opplysningene er rystende, sjokkerende og totalt uakseptable. Vi tar på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller fra andre land, og som utfører sitt samfunnsoppdrag for å dekke forberedelsene til internasjonale idrettsmesterskap, blir arrestert, sier Kjøll i en pressemelding.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble fengslet og sittende i varetekt i over 30 timer i forbindelse med en reportasjereise ett år før VM går i gang.