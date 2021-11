Qatars ambassadør kalles inn til Utenriksdepartementet for å forklare seg om NRK-pågripelser

Den qatarske ambassadøren må forklare Qatars pågripelser av to NRK-journalister i et møte med Utenriksdepartementet.

Det opplyser UDs kommunikasjonssjef Trude Måseide til NTB.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani var i Qatar for å lage reportasjer i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter. De ble pågrepet og satt 32 timer på glattcelle før de ble løslatt. Onsdag var de tilbake på norsk jord.

I en pressemelding uttaler Qatars myndigheter at bakgrunnen for at de to journalistene ble arrestert var at de uten tillatelse hadde tatt seg inn på privat eiendom og filmet.

Arrestasjonen har blitt fordømt av både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tidligere statsminister Erna Solberg (H), som begge kaller arrestasjonene et angrep mot ytrings- og pressefriheten.

Solberg har i et Facebook-innlegg skrevet at hun mener det viser at Qatar aldri burde blitt satt som vertsland for verdensmesterskapet.