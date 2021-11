Anklages for overspilling: – Jeg fikk sjokk

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen var oppgitt etter kampslutt tirsdag.

Han mener en dommeravgjørelse i spilleforlengelsen ble avgjørende for at Frisk Asker til slutt kunne juble for seier.

– Jeg synes vi fortjente det bonuspoenget. Etter kampen gikk jeg inn og så på situasjonen. Det er en kollisjon og Lagacé faller som en sekk med poteter og dommeren går på det, sa han tydelig frustrert.

Øverst i artikkelen kan du se situasjonen hvor Sparta-spiller Trym Østby fikk to minutters utvisning for det dommeren mener er en takling på Jacob Lagacé.

Dermed måtte Sparta spille med en mann mindre. Frisk Asker scoret i det overtallet og tok med seg bonuspoenget.

MISFORNØYD: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen var uenig i en dommeravgjørelse han mener kostet eget lag ett fortjent bonuspoeng tirsdag. Foto: Carina Johansen

– En ulykkelig hendelse

– For meg ser det ikke ut som at Trym søker noen takling eller endrer retning. Jeg synes det er synd at kampen blir avgjort på en slik situasjon, sa Nilsen til TV 2.

– Mener du at Lagacé filmer? Spurte TV 2s kommentator Jonas Bariås.

– Nei. Jeg sier ikke at han filmer. De eier isen begge to. Trym ser han ikke. Det er rett og slett en smell, svarte Nilsen.

– Synes du han gjør mye ut av situasjonen?

– Det kan du mene noe om.

– Men jeg spør deg ..

– Ja. Jeg synes ikke det er noe utvisning. Det er en ulykkelig hendelse med to spillere som kolliderer, avsluttet Sparta-treneren.

Forstår frustrasjonen

Hoveddommer for tirsdagens oppgjør var Owe Lüthcke. Han forstår godt at flere har reagert på at Lagacé ikke ble straffet for å gjøre mye ut av situasjonen.

– Det ser ikke så bra ut for Lagacé når man nå etter kampen ser situasjonen. Han overspiller uten tvil, sier Lüthcke.

Samtidig står han for avgjørelsen om å gi Østby to minutters utvisning for "interference".

Slik forklarer dommeren situasjonen:

– Lagacé skal presse Sparta-spilleren som går ned langs vantet. Der går Østby i veien for han. Den overspillingen Lagacé gjør er ikke så enkel å få med seg ute på isen. Vi så den først da vi senere så tv-bildene.

Lüthcke forklarer det at det ikke ble dømt utvisning for overspilling med at dommerne da måtte være hundre prosent sikre på at det var tilfelle. Det var det ingen av dommerne som var.

– Vi kan nå se at det var en unødvendig overspilling, men at Sparta-spilleren skulle ha en to minutters utvisning er det ikke noe tvil om, sier han.

Fikk sjokk

Lagacé har fått høre dommerens uttalelser. Canadieren er ikke enig med Lüthcke.

– Jeg så ikke at han kom. Lagkameratene mine har fortalt at da han traff meg kom det også et ganske kraftig smell, sier han.

– Overspilte du?

– Nei ikke i det hele tatt. Jeg så ikke at han kom i veien for meg engang. Jeg ble kjørt ned, og det er grunnen til at jeg falt. Selvfølgelig overspilte jeg ikke. Jeg ble faktisk sjokkert da det skjedde, og det tok meg et par sekunder før jeg kom til meg selv igjen, svarer canadieren.

Flere reaksjoner

Situasjonen har skapt engasjement og flere har brukt sosiale medier for å utrykke sin mening.

Noen mener det er en katastrofal avgjørelse, mens andre mener at dommer Owe Lüthcke fattet riktig beslutning.

Her er noen av reaksjonene:

Synes den utv på Østby er noe merkelig. Burde vært en to min for diving i tillegg eller? #2hockey — Jan Tore Lierhagen (@Lierhagen1975) November 23, 2021

Soleklar interference fra Østby på Lagacé, men det ser jo unektelig ut som han overspiller situasjonen til tusen. Jeg klarer ikke å se at han treffer ham i hodet der. Frisk klart best uansett. — Bendik H. Eriksen (@BendikEriksen) November 23, 2021