Gharahkhani om hetsen: – Det er uakseptabelt

Torsdag ble Masud Gharahkhani (Ap) offisielt valgt inn som stortingspresident etter Eva Kristin Hansen.

Gharahkhani, som er født i Iran, kom til Norge med familien i 1987. Da nyheten kom om at han var valgt til ny stortingspresident av Arbeiderpartiet, dukket det opp flere rasistiske kommentarer under artikkelen TV 2 delte på Facebook.

«Dem smyger seg inn overalt» skrev en person. «Nei nå er det nok. Dem tar snart over hele landet», kommenterte en annen.

Torsdag kommenterte Gharahkhani selv den rasistiske hetsen overfor TV 2.

– Det er uakseptabelt med hets. Noen holder på med det, men det store flertallet er ikke der, sier Gharahkhani, og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad det er Norge som er mitt land. Norge har gitt meg fantastiske muligheter. Det er derfor jeg er en del av Stortinget og demokratiet.

– Trist for fellesskapet

Han frykter rasistiske kommentarer kan skremme andre med ulik etnisk bakgrunn til å avstå fra å delta i offentlig debatt og politikk.

– Jeg tror det er ganske tøft hvis du kommer inn i den offentlige debatten og opplever dette for første gang. Da tror jeg det er mennesker som tenker «oi, dette har jeg ikke lyst til å være med på». Det er trist for demokratiet, og det er trist for fellesskapet, sier den nyvalgte stortingspresidenten.

Han forteller at hetsen ikke lenger påvirker ham på samme måte som før, etter å ha opplevd det over tid.

– I begynnelsen blir du lei deg, og det går inn på deg. Etter hvert begynner du å tenke at dette tross alt bare er en liten minoritet.

TRIST FOR FELLESSKAPET: Den nyvalgte stortingspresidenten sier det er trist at folk velger å komme med rasistiske kommentarer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gharahkhani poengterer at de fleste i landet har helt andre holdninger.

– Flertallet i Norge heier på folk som er politisk engasjert, som tør å si hva de tror på og hva de står for. Jeg tenker det også er viktig å ha med seg.

Lover crispy svor

En av kommentarene som dukket opp på Facebook onsdag var fra en person som mente juleferingen ville bli amputert med Gharahkhani som stortingspresident.

«Blir vel forbud mot julesang og nisselue på Stortinget nå», skrev en mann.

Stortingspresidenten avkrefter at det blir snakk om juleforbud.

– Jeg kan love det norske folk, uansett hvilken bakgrunn de har, at det blir julenisseluer, det blir julefeiring, sier han.

– Jeg skal love det norske folk at jeg er rå på å lage ribbe. Det blir ganske crispy svor, og det kan jeg dokumentere om folk vil. Så det går veldig fint, sier Gharahkhani.

– Viktig å kjenne ulike religioner

Også i 2011 var Gharahkhani ute og forsvarte juletradisjonene, da en skoleklasse i Drammen erstattet juleavslutningen med «vintermarkering».

Gharahkhani var da ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Drammen. Til Aftenposten sa han den gang at han selv hadde vokst opp med juletradisjoner og juletid, og at det er viktig at barna får oppleve norsk tradisjon og kultur.

– Om dette handler om integrering har de misforstått. Det er viktig å kjenne ulike religioner. Jeg tror alle barn har sunt av å oppleve det, sa Gharahkhani til Aftenposten.

Får støtte

Tidligere stortingsrepresentant for FrP, Jon Georg Dale, la torsdag ut et støtteinnlegg til den nye stortingspresidenten på sin Facebook-side.

I innlegget ba han folk om å slutte å spre rasisme og hat, og å heller anerkjenne det Gharahkhani har oppnådd.

– Dette er jo en formidabel suksesshistorie. En ung mann kom til Norge med to tomme hender. På en generasjon er han nummer to etter kongen. Det er rett og slett fantastisk at det er mulig å gjennomføre en slik klassereise. Det bør vi som bor i dette landet være stolte av at vi i fellesskap gjør mulig, skriver Dale.

Han avslutter innlegget med å gratulere den nye stortingspresidenten.