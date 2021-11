Vi har allerede fått ID.3 og ID.4. For et par uker siden hadde Volkswagen også premiere på bil nummer tre i sin nye og store elbilsatsing.

ID.5 er navnet på den. Og akkurat nå har importøren digitalt infomøte med pressen, der vi får vite en rekke detaljer om den nye modellen.

Det er allerede kjent at ID.5 kommer med bakhjulsdrift og har en effekt på 204 hk, mens GTX-utgaven er en firehjulstrekker med 299 hestekrefter.

Prisene er også akkurat offisielle: ID.5 starter på 436.400 kroner, for ID.5 GTX er det frapris på 482.900 kroner som gjelder.

Rekkevidde: Inntil 520 kilometer

Utvendig lengde er på 4,6 meter og den har 2,77 meter akselavstand. Lav luftmotstand bidrar til at energien som er lagret i det 77 kWt (netto kapasitet) store batteriet utnyttes effektivt.

ID 5. har en oppgitt rekkevidde på inntil 513 kilometer, mens ID.5 GTX med firehjulstrekk kommer med en estimert rekkevidde på inntil 487 kilometer. Bilene kan hurtiglades med inntil 135 kW.

De nye familiemedlemmene i ID.-serien byr på innovativ lysteknologi, både utvendig og inne i bilen. Når føreren nærmer seg bilen med nøkkelen i lommen, svarer bilen med en velkomsthilsen fra frontlykter, baklys og lyset under speilene.

Her er det like før ID.5 blir avduket tidligere i høst.

Jobber mot nullutslippsmål

Både frontlykter og baklys har den nyeste LED-teknologien. Volkswagen tilbyr også dynamiske LED Matrix frontlykter som gjør at du kan kjøre med fjernlys uten å blende andre trafikanter.

ID.Light er et unikt element i lyskonseptet. Den intuitive LED lysstripen under frontruten gir ved bruk av animasjon førerstøtte som for eksempel tilleggsinformasjon til navigasjon, tips om når det lønner seg å lette foten fra gasspedalen og ladestatus.

Volkswagen har lenge lovet at de skal lede an i det grønne skiftet i bilbransjen. I Norge har Volkswagen og importøren Harald. A Møller vært tydelig på at de jobber for å nå nullutslippsmålet i 2025.

ID.5 er basert på ID.4, men designet skiller de to klart fra hverandre.

549 liter bagasjerom

ID.5 og ID.5 GTX er koblet til internett og er klargjort for «over-the-air» oppdateringer og oppgraderinger (OTA). Det vil si at bilene kan oppdateres og fornyes over nettet.

Bagasjerommet er på 549 liter, som kan økes til 1.561 liter når bakseteryggen legges ned. Elektrisk betjent bakluke og elektrisk svingbart tilhengerfeste er tilgjengelig som tilvalg. ID.5 med bakhjulsdrift kan trekke 1.000 kilo, mens ID.5 GTX har en tillatt tilhengervekt på 1.200 kilo.



Minimalistisk interiør, også her følger ID.5 opp ID-tradisjonene. 12-tommers infotainmentskjerm er standard.

Kommer til våren

ID.5 og ID.5 GTX har ny maskinvare med den helt nye programvareversjonen ID. Software 3.0. Programvareoppdateringer og tilleggsfunksjoner gjøres tilgjengelig «over-the-air». Dermed kan bilen holdes oppdatert gjennom hele dens levetid.

Bilene er også utstyrt med en videreutviklet Travel Assist (ekstrautstyr) som tilpasser seg kjørestilen din ut fra hvordan du normalt plasserer deg i kjørebanen. Med Travel Assist kan man samle inn anonymisert data, det vil si deling av kjøredata fra flere kjøretøy. Da trenger systemet bare å registrere kjørefeltoppmerkingen på den ene siden av veien for å holde bilen i kjørefeltet, for eksempel på landevei uten midtstripe.

ID.5 og ID.5 GTX er tilgjengelig for bestilling fra i dag. De første kundebilene forventes til Norge til våren.

