«Nå bør alarmklokkene ringe for fullt»

To norske journalister ble arrestert og kastet på glattcelle i Qatar. Nå bør alle alarmklokkene ringe for fullt.

Ytringsfriheten og pressefriheten i Qatar er under press. Arrestasjonene av de to journalistene fra NRK er det siste tegnet på at Qatar strammer til. Vi vet fra før at varslere internt i Qatar sanksjoneres. Nå viser det seg at også norske journalister er i faresonen.

Fri presse er en trussel for enhver autoritær stat. Fri presse truer det imaget Qatar så nøye har komponert og polert det siste tiåret.

Mangelen på ytringsfrihet har hele tiden vært et av de største problemene i Qatar. Uten reell ytringsfrihet er det umulig å få et korrekt bilde av situasjonen på bakken i Qatar. Muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold er en helt grunnleggende forutsetning til å kunne stole på de faktaene man får presentert om ståa i et regime.

Skummelt signal

Når Qatar nå slår hardt ned på både migrantarbeidere som skriver om arbeidsforholdene på bakken, medarbeidere i VM-komiteen som tar arbeidernes parti og norske journalister på reportasjetur er det et skummelt signal som må tas på alvor.

Disse sakene viser hvor dårlige kår ytringsfriheten og pressefriheten har i Qatar. Det viser også hvorfor vi ikke kan stole på den informasjonen som kommer fra Qatar. En stat som er villig til å gå så langt for å kneble kritikere har åpenbart mye å skjule. Disse sakene viser også Qatars manglende vilje til å ta kritikken som kommer på alvor. Gang på gang viser Qatar null interesse for å gjøre de grunnleggende endringene som må til for å skape et mer demokratisk samfunn.

Det er skremmende naivt å tro på Qatars lovnader om bot og bedring nå som vi ser deres sanne ansikt. Det aller skumleste er at det virker som de har konkludert med at kritikken som kommer når de arresterer utenlandske journalister ikke veier tungt nok til å la være. Det danner et bilde av et regime som føler de kan ture fram som de vil fordi konsekvensene er minimale.

I disse dager jobber Qatar på spreng for å forberede seg til VM. De har fått med en rekke gamle fotballstjerner på laget og det mangler ikke på konfetti og glansbilder. David Beckham og co ser ikke ut til å ha noen betenkeligheter med å legitimere et mesterskap og en nasjon som er innhyllet i menneskerettighetsbrudd og kynisk propaganda.

Informasjonskrigen rundt Qatar-VM har pågått lenge, men nå ser det ut som den er på vei inn i en ny fase. Nettopp derfor er fri og kritisk journalistikk viktigere enn noen gang.

Tonedøve FIFA

Arrestasjonen av NRK-journalistene er et tydelig faresignal. Det at de arresterer representanter fra et mediehus som faktisk har rettighetene til å vise VM er svært oppsiktsvekkende.

Fram mot VM kommer Qatar sannsynligvis til å intensivere kampen for å vinne historien om mesterskapet. De kommer til å gjøre alt som står i sin makt for å styre det bildet omverdenen får se av Qatar og forberedelsene til mesterskapet. Uten kritisk journalistikk kommer de til å lykkes.

Men debatten framover bør ikke bare handle om vestlige journalisters frihet. Man kommer aldri noen vei i Qatar hvis ikke også Qatars egen befolkning og ikke minst de utallige arbeidsinnvandrerne i Qatar får reell ytringsfrihet.

Samme dag som de to norske journalistene ble arrestert hyller FIFA-president Gianni Infantino Qatar og hevdet de har vist en «strålende utvikling».

Det sier mye om hvor vanvittig tonedøve FIFA er i denne debatten. FIFA-presidenten sluker rått Qatars versjon av virkeligheten. Det er en skandale. Og det viser nok en gang at FIFA på ingen måte er en del av løsningen i Qatar. De er en del av problemet, og det må NFF og andre fotballforbund ta inn over seg en gang for alle.