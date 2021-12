Sunniva (23) brutalt drept – nå hjelper hun andre etter sin død

Siv Yndestad Borgen og Arne Petter Borgen mistet sin eneste datter da 23 år gamle Sunniva Borgen ble brutalt angrepet i sin egen leilighet i Åsane og døde fem dager senere, 17. september i år.

En 29 år gammel mann som er siktet for drapet, erkjenner å ha begått ugjerningen, opplyser hans forsvarer Torbjørn Sognefest til TV 2.

Få dager etter drapet på datteren bestemte mammaen seg:

– Vi ville ikke at drapet skulle definere henne, sier hun.

SAMMEN I SORGEN: Familien vil videreføre Sunnivas engasjement. Foto: Elias Engevik/TV 2

Mamma Siv ville at Sunniva skulle bli husket for hvem hun var, ikke for hva hun ble utsatt for. Derfor forteller familien TV 2 om sin gode datter, engasjerte søster, og beste venninne som betydde så mye for så mange.

Kyrre (19) mistet sin omsorgsfulle storesøster.

– Når jeg tenker på Sunniva, tenker jeg på en søster som alltid var der, som nesten alltid var glad, positiv. Når jeg fortalte om noe som hadde skjedd, så var hun alltid så engasjert, forteller han.

FOTBALLGLEDE: Kyrre og storesøster Sunniva på kamp sammen. Foto: Privat

Stort nettverk

Det var ikke nok stoler til alle som ønsket å være tilstede i Eidsvåg kirke under Sunnivas bisettelse i september.

Brødrene, foreldrene og vennene fortalte lavmælt om en livsglad jente som var full av energi, men også omtanke for alle rundt seg.

Sunnivas engasjement strekte seg langt lenger enn bare til familien, hun hadde venner i mange ulike miljø. 23-åringen beholdt venner fra skole, fotball- og håndballag, og fikk nære kolleger på jobb.

Hun startet en tradisjon med å lage god mat og samle venner til langbord på Thanksgiving for å vise takknemlighet over det som var bra. ENGASJERT: «Den snilleste av de snille», skrev broren om Sunniva på Facebook. Foto: Privat Opprettet minnefond Hun startet en tradisjon med å lage god mat og samle venner til langbord på Thanksgiving for å vise takknemlighet over det som var bra. Sunnivas mamma forteller hvorfor familien i sorg prøvde å finne en måte å videreføre det som Sunniva var opptatt av: Å bry seg om andre som er sårbare, enten på grunn av sykdom eller situasjon. – Det vi forbinder med Sunniva; det gode, omsorg for andre, glede, det ville vi skulle leve videre, sier hun. GODE MINNER: Vennene deler bilder og historier for å hylle Sunniva. Foto: Elias Engevik/TV 2 Familien opprettet et fond som hvert år på Sunnivas fødselsdag, 8. desember, vil støtte mennesker eller organisasjoner som gjør en forskjell for sårbare unge. – Hver gang jeg snakker om det fondet, så kjenner jeg bittelitt glede. Det gir mening for oss. Når vi skal sette den ene foten fremfor den andre i mange år fremover, så gjør vi det for Sunniva, forteller moren. Hun tror datteren ville likt at familien fortsetter tradisjonen med å samle venner og familie rundt langbord, selv om Sunnivas stol nå står tom. De vil hedre datteren som var så god til å utrykke takknemlighet. – Ville ikke satt pris på om jeg bare var sint Familien, som nå bare teller fire, sier Sunniva ikke ville ha likt at sinne og hat skulle overskygge alt. – Sunniva hadde ikke satt pris om jeg bare var sint resten av livet, erkjenner storebror Jarl Inge (29). SINNE: Sunnivas storebror håper fondet vil gjøre det lettere å bli litt mindre sint. Foto: Elias Engevik/TV 2 – Vi prøver å gjøre det Sunniva ville satt pris på, sier lillebror Kyrre, og fortsetter: – 8. desember kan være en dag der du ta med deg en kompis og kjøper en kebab, tar med deg en som du ikke tenker på, en dag du tenker ekstra på andre. Hvert år på Sunnivas bursdag skal minnefondet, «Sunnivas minnefond», dele ut penger til noen som gjør hverdagen bedre for unge som trenger støtte. – Ved å videreføre det som Sunniva var, ved å ha noe konkret å jobbe med, så er det lettere å håndtere hele situasjonen for vi har en horisont der fremme, utdyper pappa Arne Petter. Tror på noe godt Faren håper fondet vil gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger et løft. Fordi datteren ble brutalt drept, fikk hennes død oppmerksomhet i media. Kjente og ukjente sendte meldinger, hilsener, mat og blomster. Støtten familien fikk var overveldende. SOLSTRÅLEN Etter hennes død fikk familien mange tusen meldinger fra kjente og ukjente. Foto: Elias Engevik/TV 2 – Alle blir så rystet av en sånn hendelse, at det å bidra til en stiftelse eller et fond som har positive føringer hjelper andre å takle en så grusom situasjon som dette er, sier mamma Siv. Famlien takker for all omtanken og ønsker nå å rette oppmerksomheten mot andre som kan trenge støtte. – Vi har fått så enorm støtte at det er nesten sånn at vi tenker at verden er nesten så god som Sunniva trodde den var, avslutter mammaen. MINNEFOND: Mamma Siv og bror Jarl Inge viderefører støtten til andre som trenger hjelp. Foto: Elias Engevik/TV 2 VIDEO: Vil at Sunniva skal bli husket for hvem hun var

