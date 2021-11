Ahadi (25) tok sitt første NM-gull – timer senere var medaljen søkk borte

Søndag 21. november tar Ahadi Lukungu (25) fra bokseklubben Tønsberg-kameratene sitt første NM-gull, etter å ha vunnet hele 5-0 i finalen.

25-åringen startet karrieren i Larvik hvor hun bokset i ett år, før hun for fire år siden flyttet til Tønsberg. Her trener hun to ganger om dagen, ved siden av studiene.

– Jeg kjempet for gullet i både semifinalen og finalen, og var så himla glad da jeg fikk tildelt gullmedaljen, sier Lukungu til TV 2, som også er på det norske landslaget.

Saken ble først omtalt av Tønsbergs Blad.

Forsvinner fra minibussen

Etter endt mesterskap i Molde setter gjengen fra bokseklubben seg i en minibuss og kjører den lange veien mot Tønsberg.

I bagasjerommet legger 25-åringen en Adidas-sekk med gullmedaljen, diplomet, tannbeskytter, en blå drakt og røde Nike boksesko.

– Vi stoppet først i Oslo. Så kjørte vi videre til TK-hallen i Tønsberg hvor mange skulle av. Flere hadde parkert bilene sine der, så de tok med seg bagasjen fra minibussen.

Lukungu går til bagasjerommet for å hjelpe til. Hun har sekken, samt to poser, liggende bak. Den ene posen putter hun i sekken, mens hun samler sammen søppel i den andre.

Hun går inn i hallen for å kaste posen, og legge fra seg hansker og hjelm.

– Treneren min sitter i bilen hele tiden. Da jeg kommer ut igjen, setter jeg meg foran og så setter vi kursen mot hjemmet mitt.

Klokken er halv to på natten. Etter bare noen minutter på veien, merker de en kald trekk i bilen. Treneren oppdager at bagasjeluka er åpen. Han stopper bilen, og Lukungu går ut for å lukke den.

– Vi stopper ved togstasjonen. Jeg går ut, og ser at sekken min er borte. Vi tenker umiddelbart at den har falt ut i fart, så vi kjører den samme strekningen tilbake til hallen. Men den er ikke noe sted å finne langs veien.

De leter i bilen, i hallen og alle andre steder det kunne vært naturlig å finne sekken.

– Jeg ringer rundt til alle som var i minibussen, i tilfelle noen hadde tatt den med seg. Men ingen hadde sett den.

– Jeg gråt

Morgenen etter drar treneren til hallen for å saumfare området. Han finner ingenting.

– Den er og blir søkk borte. Jeg har til og med lett i skogen etter den. Jeg gråt og ble lei meg, sier hun, og legger til:

– Mitt aller første NM-gull, og så forsvinner den før jeg i det hele tatt kommer meg hjem.

Lukungu beskriver sekken som en eldre Adidas-modell med en mørk farge i kamuflasjemønster. På baksiden er den sort, mens en stor og hvit Adidas-logo preger forsiden.

– Jeg håper jeg kan få den tilbake. På diplomet står navnet mitt. Drakten som også lå i sekken var helt ny for anledningen.

TV 2 slår på tråden til Norges Bokseforbund, og kommer i kontakt med generalsekretær Erik Nilsen. Han lover Lukungu nytt gull, dersom det gamle ikke dukker opp.

– Det er godt vi har mange medaljer og diplomer liggende. Det skal vi fikse. Hun er norsk mester, og det mister hun aldri, sier Nilsen, og hyller den ferske norgesmesteren:

– Hun er fantastisk.