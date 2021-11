NFF vurderer Qatar-tur på nytt

– Nå vil en sånn reise settes i et annet lys, og det er naturlig å vurdere hvordan vi håndterer det, sier Bjerketvedt til NTB.

Etter planen skal fotballpresident Terje Svendsen og Bjerketvedt, sammen med sine nordiske kollegaer, reise til Qatar 8. desember. Det kan være det utgår etter at det ble kjent at NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble arrestert under en reportasjereise i landet som arrangerer neste års fotball-VM.

– Et viktig motiv for å reise til Qatar, er å snakke direkte med kildene. Hvis det de sier, ikke er riktig, eller vi ikke kan stole på svarene vi får, er det kanskje ikke ingen hensikt. Det må vi vurdere de neste dagene, forklarer generalsekretæren.

Ekeland og Ghorbani satt fengslet i over 30 timer.

– Det er godt å registrere at journalistene er hjemme og i tilsynelatende god behold, sier Bjerketvedt.

Han opplyser at NFF vil rette en henvendelse til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om saken.

– Myndighetene må reagere

Norge klarte ikke å kvalifisere seg til VM i Qatar. Fotballtinget i juni stemte nei til boikott av mesterskapet. Utfallet var slik NFF ønsket, men forbundet har lovet å legge press på Fifa og vertsnasjonen.

– Hvordan ser den avgjørelsen ut i lys av denne saken?

– Dette er ikke en debatt om boikott eller dialoglinje eller måten Qatar-spørsmålet skal håndteres. Dette er en svært alvorlig hendelse vi må reagere på. Denne saken er mye større enn fotballen. Norske myndigheter må reagere, og vi forventer at Utenriksdepartementet håndterer saken så fort som mulig, sier Bjerketvedt.

Venstre-leder Guri Melby mener regjeringen må redegjøre for hvordan Norge skal forholde seg til idrettsarrangementer i land med menneskerettighetsbrudd. Hun mener også at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bør kalle den qatarske ambassadøren inn på teppet for å redegjøre.

Tidligere har Venstre tatt til orde for diplomatisk boikott av fotball-VM i Qatar og OL i Kina.

Reagerer på møte

Bjerketvedt er fortvilet over behandlingen til de to norske journalistene. Han sier det strider med lovnadene han fikk fra qatarsk hold for noen uker siden.

– Det river ned tilliten til det qatarske regimet. Det er ikke mer enn noen uker siden jeg deltok i et nordisk møte i København der vi hadde samtaler med VM-komiteen og dens leder Hassan Al Thawadi.

– Ett av spørsmålene var pressefrihet, og han ga klart uttrykk for, på vegne av VM-komiteen, at det vil være full pressefrihet før, under og etter VM. Han presiserte i tillegg at det betyr fri bevegelse for internasjonal presse i Qatar. Dette er et uttrykk om det motsatte. Det er vanskelig å ha tillit til vurderingene som gjøres og svaret vi har fått, sier Bjerketvedt videre.