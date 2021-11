Takker familien: – De ofrer mye for meg

Casper Ruud har skrevet norsk tennishistorie gang på gang de siste årene, og ligger nå som nummer åtte på verdensrankingen. Det til tross for at han var rangert som nummer 27 i verden i januar.

Tirsdag fikk God morgen Norge muligheten til å møte han på trening, for denne helgen spiller han på hjemmebane. Fredag 26. november og lørdag 27. november arrangerer nemlig Norges Tennisforbund Davis Cup mellom Norge og Ukraina, der Ruud er med på landslaget.

– Det er alltid deilig å komme hjem til Norge og det blir på en måte en perfekt måte å avslutte sesongen på – på hjemmebane, og forhåpentligvis kan det bli seier og, men det er et tøft lag vi møter.

Ruud innrømmer at det kan bli litt ensomt på kampene i utlandet, så nå håper han på fulle tribuner på Oslo Tennisarena på Hasle.

– Norge er ikke et stort land og vi er ikke mange mennesker her i landet, så som regel når jeg spiller i utlandet er det ikke mange nordmenn som kommer og ser på. Det kommer litt an på hvor langt unna jeg er. Så man føler ofte at jeg er den som har færrest tilskuere på tribunen rundt omkring, men nå håper jeg at tribunen her skal være fullsatt på fredag og lørdag.

– Jeg gleder meg til å spille og håper å se mange kjente og forhåpentligvis noen nye fjes som jeg ikke har sett på tennis før.

Se da God morgen Norge møtte tennisstjernen øverst i saken!

Bestemte seg for å satse tidlig

I 2010 hadde Ruud sin første TV-opptreden, og debuten fikk han i God morgen Norge – bare elleve år gammel. Allerede da kunne han fortelle at han trente to timer hver eneste dag, og at det viktigste var å slå pappa.

– Det husker jeg veldig godt, for det var første gang jeg var med på TV, så da var det stort å få være med på det.

– Hadde du bestemt deg allerede da at du skulle satse?

– Ja, det har vært planen lenge og helt siden jeg var en liten guttunge har det vært drømmen. Helt siden jeg så tennis på TV og så på Nadal, Federer og de spille på de største stadionene og de største kampene har jeg tenkt at: «Der har jeg også lyst til å være en dag».

– Det er bare drømmer når man er liten, men etter hvert prøver man å realisere disse drømmene og at de blir til mål, så helt siden jeg var liten har det vært en underliggende motivasjon og driv der til å prøve og nå så langt som mulig.

Og det kan tyde på at det nå er Ruud som inspirerer andre til å satse på sporten, for det er ingen tvil om at det er tennisfeber i landet.

– Det virker som at det har blitt mer og mer populært. Jeg vet at tennisforbundet fikk mange nye medlemmer i fjor, så det kan kanskje være også takket være korona og at man var mye hjemme. Det er et veldig stort trykk og etterspørsel på å spille tennis , men det er for liten banekapasitet i Norge akkurat per nå, så det er også noe som trenger å gjøres med.

SISTE FORBEREDELSER FØR HELGEN: Fredag og lørdag arrangeres Davis Cup i Oslo. Foto: Erik Manshaus/ God morgen Norge

– Er det Ruud-effekten?

– Det begynner kanskje med at man ser nordmenn på tv som gjør det bra, også vil folk kanskje plukke opp rekkerten etter mange år eller plukke den opp for første gang. Også ser man at det er en veldig morsom idrett og at man kan ha det sosialt gøy med det også.

22-åringen fra Snarøya synes også det er gøy at Padel, den nye varianten av tennis, har blitt populært og at det også er noe av årsaken til den store oppblomstringen innen racketsport i Norge.

– Det er hyggelig å se det, og forhåpentligvis kan det bli sånn i mange år fremover, for det har åpenbart vært litt dødt i de siste 15-20 årene.

Takker familien

Fem ganger i år har Casper Ruud feiret turneringsseiere, og forrige uke toppet han det hele en semifinale i ATP-sluttspillet i Torino forrige uke.

Nå gleder han seg stort til helgens lag-VM, men innrømmer at det skal bli godt med juleferie.

– Det har vært et langt år med mye kamper, turneringer og mye å glede seg over. Det har gått fra én uke til annen og det har vært mange uker morsomme å se tilbake på, sier han og fortsetter:

– Jeg tror at jeg kommer til å nyte litt fri nå etter Davis Cup og la alt synke litt inn. Jeg bruke hele desember på å være litt hjemme, trene til neste sesong, men også nyte det jeg har klart å få til i år og få vært litt hjemme – og ikke minst ferie jul med familie, puste litt ut og få litt fri.

TRENER SØNNEN: Casper Ruud sammen med far og trener Christian Ruud. Foto: NTB/ Heiko Junge

For nettopp familien betyr mye for 22-åringen, som også er en del av hans profesjonelle støtteapparat.

– Det er mange som spør meg om hvordan det fungerer med familien og om det er vanskelig å skille familietid fra jobbtid, men jeg vet at alle i rundt meg, og spesielt familien, gjør alt de kan for at jeg skal ha det enklest som mulig annet enn å spille tennis. De tilrettelegger alt for meg og gjør det de kan for å spille bra tennis. Det er alltid veldig betryggende å ha og de ofrer mye og gjør mye for meg.

– Så det er en vellykket familiebedrift så langt, og jeg håper at det kan fortsette. Det gjør også at jeg kan føle meg litt mer hjemme når jeg har med familie og kjæreste rundt omkring på turneringer. Da tenker man ikke så mye på det man savner hjemme.