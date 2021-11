FIFA-presidenten: – Det har vært en strålende utvikling i Qatar

Samme dag som to NRK-journalister ble arrestert i Qatar, forteller FIFA-president Gianni Infantino at han har sett en «strålende utvikling» i regimet.

Etter at to NRK-journalister ble fengslet i Qatar der de dekket forberedelsene til fotball-VM, har reaksjonene i Norge vært sterke.

De to journalistene landet på Gardemoen i dag, som du kan se i vidoevinduet øverst.

Guri Melby (V) mener regjeringen må komme på banen for å redegjøre for hvordan Norge skal forholde seg til idrettsarrangementer i land med menneskerettighetsbrudd, krever Melby.

Norges idrettsforbund fordømmer arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar. Idrettspresident Berit Kjøll er urolig på vegne av journalister fram mot VM.

– Disse opplysningene er rystende, sjokkerende og totalt uakseptable. Vi tar på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller fra andre land, og som utfører sitt samfunnsoppdrag for å dekke forberedelsene til internasjonale idrettsmesterskap, blir arrestert, sier Kjøll i en pressemelding.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani er løslatt og på vei mot Norge. I Qatar ble de fengslet og sittende i varetekt i over 30 timer i forbindelse med en reportasjereise ett år før VM går i gang.

– Det har skjedd en strålende utvikling

Men samme dag som de to NRK-reporterne ble arrestert etter å ha laget kritiske reportasjer om Qatar, hyller FIFA-president Gianni Infantino myndighetene i Qatar for å ha vist en «strålende utvikling» i et intervju med amerikanske CNN.

– Jeg har sett det har skjedd en stor utvikling i Qatar, som ikke bare er anerkjent av FIFA, men også fagforeninger rundt omkring i hele verden, av internasjonale organisasjoner, sier Infantino i intervjuet med CNN.

Den mektige FIFA-presidenten innrømmer imidlertid at det fremdeles gjenstår en del arbeid.

MØTTE CNN: Gianni Infantino møtte CNN i Doha, Qatar. Foto: James Moy

– Selvsagt må mer gjøres. Det er åpenbart en prosess. Men jeg tror vi kan si at med VM, og det søkelyset som kommer sammen med VM, så kan denne prosessen ta litt lenger tid, konstaterer han.

Infantino mener verdenspressen bør fokusere på alt det positive han mener har skjedd i Qatar etter at Gulf-nasjonen ble tildelt VM.

– Skritt er blitt tatt, og nye skritt vil bli tatt. Jeg synes vi også må anerkjenne de positive tingene som har skjedd, slik at vi kan oppmuntre Qatar til å fortsette på denne måten. Vi må anerkjenne det som har blitt gjort, se på de konkrete faktaene og tallene. Vi må gi den nødvendige kritikken, men prøv alltid å være konstruktiv og se hva som har blitt gjort og hva som kan gjøres mer i positiv forstand, lyder det fra Infantino.

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg reagerer kraftig på Infantinos uttalelser om «en strålende utvikling i Qatar» og beskriver FIFA som «vanvittig tonedøve».

– Det sier mye om hvor vanvittig tonedøve FIFA er i denne debatten. FIFA-presidenten sluker rått Qatars versjon av virkeligheten. Det er en skandale. Og det viser nok en gang at FIFA på ingen måte er en del av løsningen i Qatar. De er en del av problemet, og det må NFF og andre fotballforbund ta inn over seg en gang for alle, slår Finstad Berg fast.

Avviser ILO-rapport

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over, og har reagert kraftig på menneskerettighetsbruddene i Qatar.

Forrige uke kom ILO med en rapport som viste at 50 fremmedarbeidere i Qatar hadde dødd på arbeidsplassene i 2020. De krever at myndighetene i Qatar etterforsker og straffer ansvarlige for disse dødsfallene på arbeidsplassene.

Qatars arbeidsminister skriver imidlertid i en pressemelding til CNN at påstandene som kom frem i rapporten og i media ikke stemmer.

– Myndighetene har vært helt åpne om dødsfall knyttet til våre utenlandske arbeidere. Realiteten er at dødelighetsnivåene i Qatar er på nivå med en bredere demografi globalt. Fortsatt er det fortsatt en toppprioritet å forbedre helsen og velværet til utenlandske arbeidstakere, skrev myndighetene i et tilsvar.

VM-sluttspillet i Qatar blir det første noensinne som spilles om vinteren. Avspark i første kamp i VM i 2022 blir 21. november. Finalen spilles 18. desember.