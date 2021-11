Gharahkhani blir ny stortingspresident

Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte onsdag Masud Gharahkhani (39) som kandidat til ny stortingspresident.

– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger, sa han til fremmøtt presse i Stortingets vandrehall.

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.

Ap-politikeren sier at han er motivert for en ryddejobb.

– Min jobb som stortingspresident blir sammen med politikerne her på huset og administrasjonen å bygge opp tilliten. Det blir ikke en enkel jobb, det tror jeg alle ser, men jeg er motivert for den ryddejobben.

– Vokst opp i et fantastisk land

Gharahkhani, som er født i Teheran i 1982 og kom til Norge i 1987 da familien flyktet, benyttet anledningen til å minnes sin bestefar.

– Jeg husker for noen år siden da bestefaren min levde. Da vi flyktet, ble de igjen i hjemlandet. Jeg ringte bestefar, og sa til ham at jeg skal bli politiker på heltid. Det ble helt stille. Han ble lei seg, fordi han hadde levd i et land der politikk kun handlet om de privilegerte og tatt fra ham det aller viktigste: Å være sammen med barn og barnebarn. Men jeg har vokst opp i et fantastisk land. Velferdsstaten og demokratiet som sørger for at uansett bakgrunn, har du mulighet til å delta i fellesskapet, sier Gharahkhani til TV 2.

Stortingsrepresentanten for Buskerud vokste opp i Skotselv i Øvre Eiker kommune, og har hatt fast plass på Stortinget siden 2017.

Han har vært leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og har inntil nå vært andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Kari Henriksen (66) blir ny visepresident. Ap-representanten for Vest-Agder er første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Aps visepresident Sverre Myrli blir samtidig vraket av Ap. Han blir ikke ny stortingspresident, og får heller ikke fortsette som visepresident. Myrli ble valgt til Stortingets fjerde visepresident så sent som 9. oktober.

– Det er rart. Det er en spesiell situasjon som er bakgrunnen for dette. Jeg tenker på de som har stått i en vanskelig situasjonen nå, og så tenker jeg på den jobben vi har foran oss nå med å gjenbygge tilliten til Stortinget, sier Henriksen til TV 2.

– Hva tenker du om Myrli som er helt ute?

– Jeg har tillit til at valgkomiteen har gjort en god jobb, og har tillit til at valgkomiteen og ledelsen har løst dette på en god måte. Så har jeg stor respekt for den jobben Sverre har gjort, og har et godt forhold til ham, sier Henriksen.

Gjør endringer

Disse endringene gjør Aps stortingsgruppe som følge av Gharahkhanis kandidatur: