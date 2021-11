Det har skjedd veldig mye med pickupene de siste årene. Fra å stort sett være ganske primitive arbeidshester med lite fokus på komfort og kjøreegenskaper, har de nærmet seg personbilene på mange områder.

Ford Ranger er et godt eksempel på det. Og det setter kundene tydeligvis pris på. Dagens Ranger er Europas mest solgte pickup. Den er også bestselgeren i Norge.

Nå skal Ranger bli ny. Ford opplyser at eksisterende kunder har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av den nye modellen. Ford har intervjuet mer enn 5.000 personer fordelt over hele verden, og gjennomført en rekke møter med kunder, for å forstå hvordan de bruker sin pickup og hva de ønsker og forventer av nye Ranger.

Ny V6-diesel

For første gang kommer Ranger med Matrix LED-frontlykter. Inne i kupeen er det brukt mer påkostede materialer og en stor touchskjerm er en fremtredende del av interiøret. Denne er utstyrt med Fords siste SYNC 4 infotainmentsystem.

De store skjermene gjør også sitt inntog i pickupene.

Her er det også heldigitalt instrumentpanel, flere oppbevaringsrom og mer komfort. Nye Ranger kommer også med FordPass Connect modem som blant annet gjør det mulig å fjernstarte bilen, låse den fra en app på mobiltelefonen og se hvor den er parkert.

Under karosseriet er et oppgradert chassis hvor akselavstanden har blitt 50 mm lengre. Motorrommet har også blitt gjort større for å få plass til nye drivlinje-teknologier og den nye 3-liters V6-turbodieselmotoren som Ranger nå kommer med.

Pickuper holder seg merkelig godt i verdi

Ranger er en svært viktig modell for Ford. Det ligger en omfattende utviklingsjobb bak den nye modellen.

Velge kjøremodus

Forhjulene er flyttet forover med 50 mm for å få en bedre angrepsvinkel og gi bedre kjøreegenskaper i ulendt terreng. Demperne bak er også flyttet for å gi en bedre kjøreopplevelse både på veien og på dårligere veiunderlag.

Kundene kan velge mellom to- og firehjulstrekksystemer - som elektronisk endres etter behov, eller et nytt avansert firehjulstrekksystem som kan låses når det er behov for det.

Valg av kjøremodus har blitt integrert i SYNC 4-skjermen som du lett når med ett trykk. Herfra kan du blant annet velge hvilken kjøremodus du ønsker, overvåke drivlinjen, styrevinkel og bilens stignings- og rullevinkler.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Akselavstanden er økt, samtidig som terrengegenskapene skal ha blitt forbedret.

Slipper å stå på hjulet

Skjermen er også knyttet opp mot et 360-graders kamera som kan være nyttig om du skal parkere eller kjøre i ulendt terreng. Kunder kan også styre Rangers nye lyssystem, som lyser opp rundt bilen, fra FordPass-appen eller berøringsskjermen inni bilen. Med dette lyset trenger du ikke lenger stå og arbeide i mørket.

Ranger-teknologien vil også kunne oppdateres og forbedres løpende gjennom trådløse Power-Up-oppdateringer fremover.

Et annet eksempel på hvordan kundetilbakemeldinger har påvirket designet og funksjonaliteten på nye Ranger, er et praktisk stigtrinn som er integrert rett bak bakhjulene. Dette for at kunden skal slippe å stå på hjulet når de ønsker å få tak i noe som ligger på lasteplanet.

Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Baklemmen fungerer også som arbeidsbenk, slik løsninger er smarte på biler som dette.

Kommer tidlig i 2023

Lasteplanet har også blitt bredere og har nå plass til en full størrelse pall. Det har også blitt utstyrt med et nytt underlag som beskytter bedre mot riper. Flere festekroker for sikring av last er blant forbedringene.

Ranger kommer også med et nytt lastesystem som gir bedre muligheter til å dele opp lasteplanet i forskjellige soner. Bakluken er laget for også å kunne fungere som en arbeidsbenk med tvinger for å holde planker og annet materiale på plass når de skal sages.

Fra lansering vil det være mer enn 150 originale tilbehørsløsninger – både for arbeid og fritid.

Neste generasjon Ford Ranger blir produsert på Fords fabrikker i Thailand og i Sør-Afrika, fra 2022. Bilen vil kunne bestilles i Europa på slutten av neste år, med kundelevering tidlig i 2023.

I Norge: Bilen som nesten er for stor for McDonalds

