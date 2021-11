Melby ber regjeringen redegjøre etter at NRK-journalister ble fengslet i Qatar

Etter at to NRK-journalister ble fengslet i Qatar der de dekket forberedelsene til fotball-VM, ber Guri Melby (V) utenriksministeren kalle Qatars ambassadør inn på teppet.

Regjeringen må redegjøre for hvordan Norge skal forholde seg til idrettsarrangementer i land med menneskerettighetsbrudd, krever Melby.

Hun mener også at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bør kalle den qatarske ambassadøren inn på teppet for å redegjøre.

Slik svarer Huitfeldt på Venstres utspill:



Venstre har tidligere tatt til orde for diplomatisk boikott av fotball-VM og OL i Kina.

Melby mener det er urovekkende at de to norske journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani satt fengslet i over 30 timer i Qatar i forbindelse med en reportasjereise.

– Dette har regjeringen valgt å overse, og ikke fulgt opp. Derfor vil jeg og Venstre be regjeringen om en redegjørelse i Stortinget for å få drøftet hvordan Norge som land skal forholde seg til store idrettsarrangement der det også er grove menneskerettsbrudd, skriver Venstre-lederen i en uttalelse til NTB.

Uakseptabelt

Norsk Journalistlag (NJ) tar sterkt avstand fra at NRK-journalister ble pågrepet i Qatar og kaller det et angrep på den frie journalistikken.

To NRK-journalister som var i Qatar i forbindelse med dekning av fotball-VM som arrangeres der neste år, satt to døgn i arresten før de ble løslatt.

– Det er et uholdbart angrep på pressefriheten at myndighetene i Qatar hindrer våre kolleger i å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

– Arrestasjonen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani lover svært dårlig for det kommende idrettsarrangementet, sier Tryggestad.