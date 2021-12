Nybilsalget i Norge domineres nå nesten totalt av elbilene. På topp ti er det bare én eneste bil som ikke selges som elbil, det er Toyota RAV4.

Ser vi på topp 20 er det til sammen fire biler som ikke finnes i elektrisk utgave. De øvrige 16 er enten rene elbiler, eller modeller som selges med flere drivlinjer der en av dem er helelektrisk.

Samlet sett ligger det an til at elbil-andelen i Norge i år havner et sted mellom 65 og 70 prosent av totalsalget. Det er et historisk høyt tall.

Hvordan ligger det så an i resten av Europa? Kanskje ikke overraskende er bildet her et helt annet.

Franske biler gjør det bra

På topp 10 av de nylig offisielle salgstallene for oktober, er det ikke en eneste helelektrisk bil. Det er heller ingen tegn til norske storselgere som Tesla Model 3 og Model Y, Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E eller Skoda Enyaq.

Nei, i Europa er det småbiler med bensin- eller dieselmotor som fortsatt dominerer. Og de franske bilene gjør det spesielt bra i oktober, i et marked preget av minustall.

Helt til topps gikk Peugeot 2008. Den finnes riktignok også i elektrisk utgave, men den versjonen står for for en begrenset del av salget.

Dacia Sandero tar tredjeplassen i Europa, det er en bil du ikke kan kjøpe ny i Norge.

Fraværende i Norge

Andreplassen er også fransk og kompakt bil: Der finner vi Renault Clio. Og på tredjeplass er en bil fra Renaults lavprismerke Dacia, nemlig Sandero. Den har aldri blitt solgt som nybil i Norge, men særlig øst og sør i Europa går salget strykende. Sandero er en enkel og ukomplisert bil, til lav pris. Den oppskriften fungerer svært godt i mange markeder.

På femteplass finner vi en bil som tidligere har solgt bra i Norge, men som nå er så godt som fraværende på salgsstastikkene her hjemme: Nemlig Ford Focus.

Siste generasjon gir mye bil for pengene og har blant annet stasjonsvogn med digert bagasjerom. Men norske kjøper har likevel ikke latt seg friste.

Siste generasjon Ford Focus har ikke solgt særlig bra i Norge, i resten av Europa går det bedre.

Golf har ramlet ut

Volkswagen har én eneste bil inne på topp 10: Det er crossoveren T-Roc som straks kommer i oppgradert utgave. Det er smått historisk at Golf ikke er inne på en slik liste, men denne måneden klarte den altså ikke det.

Her snakker vi en kombinasjon av lav produksjon på grunn av mangel på halvledere – og at VW etter alt å dømme heller har prioritert å bygge elektriske ID.3. Men selv om denne selger bra i Norge, klarer den ikke å bli en av de ti mest solgte bilene i Europa.

Topp 10 i Europa Peugeot 2008 18.109 Renault Clio 14.639 Dacia Sandero 14.034 Peugeot 208 13.978 Ford Focus 12.704 Fiat 500 12.555 Fiat Panda 12.391 Opel Corsa 12.355 Volkswagen T-Roc 12.116 Renault Captur 12.099 Tall fra Jato Dynamics, oktober 2021.

