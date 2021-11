Myrli blir ikke ny stortingspresident

Aps visepresident Sverre Myrli ble onsdag vraket av Ap. Han ble ikke ny stortingspresident, og fikk heller ikke fortsette som visepresident.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte onsdag Masud Gharahkhani (39) som kandidat til ny stortingspresident.

– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident, sa 39-åringen til fremmøtt presse i Stortingets vandrehall.

– Det er rart. Det er en spesiell situasjon som er bakgrunnen for dette. Jeg tenker på de som har stått i en vanskelig situasjonen nå, og så tenker jeg på den jobben vi har foran oss nå med å gjenbygge tilliten til Stortinget, sier den nye visepresidenten Kari Henriksen til TV 2.

– Hva tenker du om Myrli som er helt ute?

– Jeg har tillit til at valgkomiteen har gjort en god jobb, og har tillit til at valgkomiteen og ledelsen har løst dette på en god måte. Så har jeg stor respekt for den jobben Sverre har gjort, og har et godt forhold til ham, sier Henriksen.

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.

Hansen meddelte tirsdag Stortinget formelt om sin avgang som stortingspresident.